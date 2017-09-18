В Новосибирске начинается отопительный сезон





Сначала тепло дадут в больницы и детские сады

Сегодня, 18 сентября, в Новосибирске официально наступил отопительный сезон.





Энергетики начнут подавать тепло в больницы, детские сады и круглосуточные учреждения для детей, а с 20 сентября — в жилые дома, муниципальные учреждения, школы и учебные заведения.





Дату начала отопительного сезона на прошлой неделе объявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.





«Город готов к подаче тепла, исходя из этого я подписываю постановление о начале отопительного сезона с 18 сентября, учитывая температурный режим и обращения горожан», — сообщал мэр.







В пресс-центре мэрии со ссылкой на прогноз синоптиков отмечали, что с 18 сентября в Новосибирске похолодает, а с 19 сентября среднесуточная температура будет ниже 8 градусов.







Несмотря на то, что централизованно город начнут подключать к теплу сегодня, на прошлой неделе отопление в школы, детские сады и медучреждения уже давали по заявкам.