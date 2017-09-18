В Новосибирске начинается отопительный сезон


Сначала тепло дадут в больницы и детские сады
Сначала тепло дадут в больницы и детские сады

Сегодня, 18 сентября, в Новосибирске официально наступил отопительный сезон.


Энергетики начнут подавать тепло в больницы, детские сады и круглосуточные учреждения для детей, а с 20 сентября — в жилые дома, муниципальные учреждения, школы и учебные заведения.


Дату начала отопительного сезона на прошлой неделе объявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


«Город готов к подаче тепла, исходя из этого я подписываю постановление о начале отопительного сезона с 18 сентября, учитывая температурный режим и обращения горожан», — сообщал мэр.


В пресс-центре мэрии со ссылкой на прогноз синоптиков отмечали, что с 18 сентября в Новосибирске похолодает, а с 19 сентября среднесуточная температура будет ниже 8 градусов.


Несмотря на то, что централизованно город начнут подключать к теплу сегодня, на прошлой неделе отопление в школы, детские сады и медучреждения уже давали по заявкам

Прочтений: 3314
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено