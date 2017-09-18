Толпа студентов на Красном проспекте избила молодую пару

Толпа студентов на Красном проспекте избила молодую пару

Потасовка произошла вчера ночью на аллее Красного проспекта в районе дома №72 («Авиационный колледж»).


Молодая пара возвращалась домой около двух часов ночи, когда встретила компанию подвыпивших ребят. Один из них оскорбил девушку. Завязалась словесная перепалка, окончившаяся дракой.


«Метрополитен закрылся в 23.45, мы с мужем решили прогуляться. Дошли пешком до остановки. Достоевского. Там стояли 2 пьяные девушки, одна начала показывать зачем-то средний палец и кричать "на". Мы не отреагировали, появилась уже трезвая девушка, и ее увели», — рассказывает о случившемся Мария, пострадавшая. «Так как пешеходный в метро закрыт, решили пройти по аллее (красный 69-67). На лавочке сидел апогей всей ситуации, двое нерусских парней. Один встал и начал прыгать, показывать на средний палец. Мы не реагировали. Он начал прикрывать "Эй", присвистывать. Муж сделал замечание. С нашей стороны агрессии не было. Тем более парень молодой совсем и пьяный. А мой муж давно не мальчик, ему 40 лет. Мериться нечем и не с кем там.  В общем когда мы встали и пошли вдоль аллеи, он начал кричать: “Эй, свиньи русские, мы хозяева, а не вы". На что муж предложил ему закрыть свой рот. Того это не устроило, он встал и начал припрыгивать (как боксеры это делают), и сказал (не дословно): “Рот закрывай своей русской проститутке". Парень подошёл и толкнул рукой в плечо мужа. Началась драка. Откуда вылетели ещё нерусская толпа людей, там были и девушки молодые!»


Мария пыталась просить помощи у прохожих. 


«Я выбежала на проезжую часть и бросалась к машинам, чтобы они вызвали полицию — никто не остановился. Проходили 3 мужчин, я просила о помощи и вызвать полицию, но они просто прошли мимо. Я схватила за руку какого-то парня и заорала: «Бьют! Помогите!" Когда я бежала обратно на аллею, мой муж лежал на земле, его били трое.  Помню, что пыталась схватить зачинщика драки, который обозвал меня проституткой», — рассказывает девушка.


Позже подоспела полиция. В отделение доставили четверых самых активных участников побоища: «[Всего] их было человек 15-20», — пояснила пострадавшая.   


«Был зачинщик драки, который бросался (киргиз, как мне пояснили в полиции), я не сильна в разрезах глаз и цвете кожи... Компания была нерусских молодых людей в возрасте 18-19 лет. Студенты первого курса “Водника“(Сибирского государственного университета водного транспорта — прим.НГС.Новости). Однако были не только они. Откуда взялся русский парень в их компании я не знаю. Он бил мужа ногами по голове», — рассказала Мария.


В пресс-службе ГУВД по Новосибирской области НГС.Новости подтвердили, что вчера ночью в отделение было доставлено несколько человек. Правоохранители отказались отвечать на вопросы о деталях случившегося и национальном составе участников конфликта: «В настоящий момент проводится проверка. Пока подробности мы разглашать не можем».


Для Новосибирска это уже не первое массовое побоище. В конце августа на улице Кропоткина разнимать дерущихся пришлось семи нарядам полиции.  

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