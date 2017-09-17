4:0: ХК «Сибирь» разгромил казахстанский «Барыс»
Сегодня, 17 сентября, новосибирские хоккеисты одержали вторую победу в Астане, обыграв хозяев ледовой арены с разгромным счетом 4:0 в свою пользу.
В первом и во втором периоде очки команде принес нападающий Йонас Энлунд и защитники Иван Верещагин и Владислав Наумов
Финальную точку в матче положил нападающий ХК «Сибирь» Вячеслав Основин. На 58 минуте мачта он забросил шайбу в пустые ворота «Барыса».
В минувшую пятницу ХК «Сибирь» прервал цепочку поражений, обыграв в выездном матче казахастанцев со счетом 3:1.
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Сергей Жигальцев
Фото vk.com/hcsibir1962