4:0: ХК «Сибирь» разгромил казахстанский «Барыс»

«Сухая» победа случилась на 58 минуте матча. 
«Сухая» победа случилась на 58 минуте матча. 

Сегодня, 17 сентября, новосибирские хоккеисты одержали вторую победу в Астане, обыграв хозяев ледовой арены с разгромным счетом 4:0 в свою пользу.


В первом и во втором периоде очки команде принес нападающий Йонас Энлунд и защитники Иван Верещагин и Владислав Наумов


Финальную точку в матче положил нападающий ХК «Сибирь» Вячеслав Основин. На 58 минуте мачта он забросил шайбу в пустые ворота «Барыса».


В минувшую пятницу ХК «Сибирь» прервал цепочку поражений, обыграв в выездном матче казахастанцев со счетом 3:1.

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