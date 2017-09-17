Выкинуло на обочину: «Хонда Аккорд» протаранила «Ниссан Альмера» в Первомайском районе

ДТП произошло в 15: 35. По данным мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, никто из участников аварии не пострадал.







«Участники аварии двигались в сторону Академгородка. Не доезжая до перекрестка с ул. Одоевского, “Ниссан” при перестроении не пропустил “Хонду”. В итоге “Хонда” зацепила “Ниссан” и забросила его через бордюр в кювет», — сообщают сотрудники «Автоспаса».







Очевидец событий по имени Юрий пояснил: «Водитель “Хонды” ударил “Ниссан” в правое заднее колесо, в результате чего машину развернуло, она врезалось в дерево, от дерева отлетал задней частью в кювет, при этом задев правое переднее крыло “Аккорда"».







Ни один из участников ДТП не хочет признавать своей вины.







Невнимательность водителей довольно часто приводит к авариям. В минувший четверг водитель «Хонды» зацепил «Тайоту» в районе улицы Тайгинской.

