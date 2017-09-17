Жители более 800 домов в Ленинском районе дождались электричества
Света не было чуть больше часа, сообщили НГС.Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.
Отключение произошло около пяти вечера по местному времени. В его зоне оказалась улица Степная, Ялтинская, кварталы по обеим сторонам улицы Титова. Всего пострадало 861 здание.
В единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска рассказали, что в настоящее время электроснабжение полностью восстановлено.
В минувшую пятницу без света остались два десятка домов в Железнодорожном районе Новосибирска.
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Сергей Жигальцев
Фото pixabay.com