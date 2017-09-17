Жители более 800 домов в Ленинском районе дождались электричества

Подача электричества уже восстановлена.

Света не было чуть больше часа, сообщили НГС.Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.







Отключение произошло около пяти вечера по местному времени. В его зоне оказалась улица Степная, Ялтинская, кварталы по обеим сторонам улицы Титова. Всего пострадало 861 здание.





В единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска рассказали, что в настоящее время электроснабжение полностью восстановлено.







В минувшую пятницу без света остались два десятка домов в Железнодорожном районе Новосибирска.

