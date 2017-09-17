Электричество отключено в более чем 800 домах в Ленинском районе









По данным муниципального портала novo-sibirsk.ru, 861 здание в Ленинском районе сейчас попало в зону аварийного отключения электроэнергии.







Света нет сейчас практически полностью в кварталах по обеим сторонам улицы Титова от улицы Троллейной до 3-го Пермского переулка. В зону отключения попал также весь квартал между улицами Степная, Оборонная и Ялтинская.











Большая часть обесточенных зданий — это частный сектор, однако в зону отключения попали несколько десятков многоквартирных домов.





«Аварийное отключение электроэнергии сейчас идет по всему Западному жилмассиву, света не будет ориентировочно до семи-восьми вечера», — пояснили НГС.НОВОСТИ в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.





В пятницу авария оставила без света два десятка домов в Железнодорожном районе Новосибирска.