Электричество отключено в более чем 800 домах в Ленинском районе

 

Электричество отключено в более чем 800 домах в Ленинском районе


По данным муниципального портала novo-sibirsk.ru, 861 здание в Ленинском районе сейчас попало в зону аварийного отключения электроэнергии.


Света нет сейчас практически полностью в кварталах по обеим сторонам улицы Титова от улицы Троллейной до 3-го Пермского переулка. В зону отключения попал также весь квартал между улицами Степная, Оборонная и Ялтинская. 


Электричество отключено в более чем 800 домах в Ленинском районе


Большая часть обесточенных зданий — это частный сектор, однако в зону отключения попали несколько десятков многоквартирных домов.


«Аварийное отключение электроэнергии сейчас идет по всему Западному жилмассиву, света не будет ориентировочно  до семи-восьми вечера», — пояснили НГС.НОВОСТИ в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.


В пятницу авария оставила без света два десятка домов в Железнодорожном районе Новосибирска. 

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