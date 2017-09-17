В Центральном парке появились древняя кузня, средневековый ткацкий станок и вафельница на дровах









Фестиваль «Немецкая слобода» проходит 16–17 сентября в Центральном парке Новосибирска. Как сообщили организаторы, в мероприятии принимают участие мастера-ремесленники и творческие коллективы со всей Западной Сибири.











Наиболее интересной для простых горожан частью праздника можно считать своеобразную выставку ремесел. Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, сегодня на фестивале можно было, например, посмотреть на то, как из расплавленного стекла делают украшения.











Рядом была установлена настоящая маленькая кузнеца с ручными мехами и угольным тиглем, который размещен в небольшой тележке.











Самым востребованным у публики Центрального парка павильоном на фестивале ремесел стал раздел немецкой кухни, где, в частности, можно было попробовать вафли, приготовленные на старой дровяной вафельнице.











Здесь же можно получить уроки создания ткани на примитивном станке, который каждый может собрать у себя дома из подручных средств.











Владеющие немецким языком могут проверить свои знания в импровизированной школе, а те, кто изучал какие-то другие языки, — просто посидеть за настоящей старой школьной партой.











На сцене для всех желающих был организован концерт, во время которого народные немецкие песни периодически сменялись русскими.











Нарядные участники художественной самодеятельности и вне сцены не упускали возможности потанцевать.











Первые этнические немцы начали активно селиться в Сибири еще в конце XIX века. Они приезжали сюда вместе с другими переселенцами в поисках свободной земли и новых возможностей для бизнеса. Следующая крупная волна переселения связана с массовыми депортациями этнических немцев, которые были предприняты в начале Великой Отечественной войны. В то время в Сибирь были перевезены порядка 400 тысяч человек.







Одновременно с немецким фестивалем сегодня в Новосибирске проходил День новосибирского казачества.