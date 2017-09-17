В «Сосновом бору» пропал ребенок, нуждающийся в медицинской помощи









Светюков Захар, 12 лет, пропал сегодня в районе 11 часов дня в парке «Сосновый бор» в районе улицы Учительской, сообщили НГС.НОВОСТИ в поисковом отряде «Лиза Алерт».







По словам одного из волонтеров, Николая Шишкина, потерявшийся мальчик — аутист, фактически может вести себя как беспомощный ребенок, а значит, нуждается в медицинской помощи.







Мальчик был одет в черную водолазку, синие джинсы и синюю жилетку, его рост 160–170 см.







Всех, кто видел пропавшего, просят сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.







Волонтеры «Лизы Алерт» регулярно участвуют в поисках пропавших людей. Так, вчера стало известно, что пропавшая накануне девушка найдена живой и здоровой.