Новосибирские казаки собрались в Первомайском сквере


Праздник позволяет познакомиться с прошлым и настоящим новосибирского казачества
Праздник позволяет познакомиться с прошлым и настоящим новосибирского казачества


«День новосибирского казачества» проходит сегодня, 17 сентября, в Первомайском сквере Новосибирска. Праздник организован «Новосибирским городским казачьим обществом имени Атамана Ермака», Новосибирским подразделением Сибирского казачьего общества и Новосибирским областным правительством. 


В мероприятиях принимает участие большое количество подростков-курсантов
В мероприятиях принимает участие большое количество подростков-курсантов


Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, в основном в праздновании принимают участие дети и подросткм — воспитанники детских военизированных учебных заведений и объединений.


В программе праздника концерт казачьих творческих коллективов, мастер-классы по казачьей воинской культуре, традиционные казачьи забавы, спортивные состязания и выставка вооружения.


Оружие интересует не только молодых казаков, но и просто случайно оказавшихся в сквере мальчишек
Оружие интересует не только молодых казаков, но и просто случайно оказавшихся в сквере мальчишек


В празднике может принять участие любой желающий, вне зависимости от пола и отношения к казачьей и воинской службе. Например, подростки активно интересуются оружием разных эпох, которое можно взять в руки и даже попытаться разобрать и собрать. На празднике работают также лазерный тир и полевая кухня.


На празднике можно будет послушать казачьи песни и посмотреть казачьи танцы 
На празднике можно будет послушать казачьи песни и посмотреть казачьи танцы 


Праздничные мероприятия в Первомайском сквере, посвященные Дню казачества, продлятся до 16:00. 


В концерте принимают участие творческие коллективы с участниками всех возрастов
В концерте принимают участие творческие коллективы с участниками всех возрастов


Новосибирские власти активно сотрудничает с местным казачеством. Так, в августе этого года Новосибирская областная общественная организация деятелей казачьей культуры обратилась с просьбой передать ей в пользование дом революционерки Дуси Ковальчук, в котором сейчас проходит реставрация. А в конце марта в областном правительстве обсуждался законопроект, по которому казаков можно будет привлекать к защите лесов, борьбе с несанкционированными свалками и прочим мероприятиям экологической направленности. 


У юных бойцов на спине написано «Резидент фонда Св. Георгия Победоносца»
У юных бойцов на спине написано «Резидент фонда Св. Георгия Победоносца»


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