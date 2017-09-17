Торговые сети опять устроили в Новосибирске бум супермаркетов


Федеральная сеть «Пятерочка» за год с небольшим успела открыть в Новосибирске уже 40 магазинов
Федеральная сеть «Пятерочка» за год с небольшим успела открыть в Новосибирске уже 40 магазинов


Сервис 2ГИС по заказу НГС.НОВОСТИ подсчитал, как менялось количество торговых предприятий самых массовых форматов в Новосибирске за последние три года. По данным 2ГИС, активнее всего в Новосибирске рос формат супермаркета (в 2ГИС так называют любые продовольственные магазины с самообслуживанием вне зависимости от их размера и уровня цен). 


В сентябре 2017 года в Новосибирске насчитывалось уже 570 магазинов такого типа, в то время как год назад их было 471 (рост 21 %). По сравнению же с сентябрем 2014 года рост торговых точек этого формата в Новосибирске превысил уже 45 %. 


Для сравнения: в Омске количество супермаркетов по сравнению с сентябрем 2014 года выросло только на 23 %, а в Красноярске и вовсе лишь на 17 %.


Сеть «Ярче!» развивает формат «универсамов у дома», который в Новосибирске до нее практически отсутствовал
Сеть «Ярче!» развивает формат «универсамов у дома», который в Новосибирске до нее практически отсутствовал


Главными двигателями роста в этом сегменте стали крупные торговые сети, которые сравнительно недавно вышли на новосибирский рынок. Так сеть «Ярче!», которая принадлежит холдингу KDV, сейчас насчитывает уже 98 магазинов и является второй по численности в городе (после «Марии-Ра»), а федеральная сеть «Магнит» сумела открыть уже 88 торговых точек (86 универсамов и два гипермаркета).


Крупнейшая российская сеть «Магнит» уже догоняет лидеров и в Новосибирске 
Крупнейшая российская сеть «Магнит» уже догоняет лидеров и в Новосибирске 


Для сравнения: в декабре прошлого года у «Ярче!» было 56 торговых точек, а у «Магнита» — 64. А вышедшая на местный рынок чуть больше года назад сеть «Пятерочка» насчитывает в Новосибирске и пригородах уже 40 магазинов. 


Из новосибирских компаний активней всего рос «Холидей», чья сеть «Холди дискаунтер» пополнилась с начала года десятью магазинами.


Бурный рост формата крупных сетей не мог не сказаться на малом бизнесе. Впервые за последние несколько лет в Новосибирске снизилось количество точек в категории «продовольственный магазин» (то есть отдельные магазины с торговлей через прилавок).


Торговые сети вытесняют продовольственные магазины старого типа 
Торговые сети вытесняют продовольственные магазины старого типа 


Сейчас 2ГИС насчитал в Новосибирске 1100 торговых точек такого типа (год назад их было 1109). Формат «продмага» начал активно расти в 2014–2015 годах на волне кризиса. Так в 2015 году количество магазинов такого типа увеличилось более чем на 15 %.


Вытеснение крупными сетями малой розницы, впрочем, идет повсеместно — в Омске и Красноярске количество продмагов тоже сократилось.


Продолжается бурный рост и в сегменте магазинов разливного пива. В Новосибирске их количество достигло рекордной за последние годы цифры в 798 точек. Это означает 20%-ный рост по сравнению с сентябрем 2016 года (и почти 63 % по сравнению с 2014 годом).


Торговые сети опять устроили в Новосибирске бум супермаркетов


Уровень консолидации бизнеса здесь ниже, чем в формате супермаркет, однако крупные сети играют все большую роль и в этом сегменте. Наиболее заметными игроками здесь являются сети «Пивная лавка» (47 точек), «Правильное пиво» (33 точки) и «Старая телега» (30 точек).


Впрочем, в Новосибирске пик бума пивных магазинов уже прошел. Чего не скажешь о Красноярске и Омске, где по сравнению с 2014 годом количество точек этого формата выросло соответственно на 76 % и 133,5 %.


Рост количества магазинов идет на фоне фактически не увеличивающегося общего оборота ритейла. Так по данным Росстата, за первое полугодие общий объем продаж розничной торговли в Новосибирской области увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года всего на 0,3 %. Впрочем, до этого данный показатель и вовсе сокращался. 

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