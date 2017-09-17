Торговые сети опять устроили в Новосибирске бум супермаркетов
Сервис 2ГИС по заказу НГС.НОВОСТИ подсчитал, как менялось количество торговых предприятий самых массовых форматов в Новосибирске за последние три года. По данным 2ГИС, активнее всего в Новосибирске рос формат супермаркета (в 2ГИС так называют любые продовольственные магазины с самообслуживанием вне зависимости от их размера и уровня цен).
В сентябре 2017 года в Новосибирске насчитывалось уже 570 магазинов такого типа, в то время как год назад их было 471 (рост
Для сравнения: в Омске количество супермаркетов по сравнению с сентябрем 2014 года выросло только на
Главными двигателями роста в этом сегменте стали крупные торговые сети, которые сравнительно недавно вышли на новосибирский рынок. Так сеть «Ярче!», которая принадлежит холдингу KDV, сейчас насчитывает уже 98 магазинов и является второй по численности в городе (после «Марии-Ра»), а федеральная сеть «Магнит» сумела открыть уже 88 торговых точек (86 универсамов и два гипермаркета).
Для сравнения: в декабре прошлого года у «Ярче!» было 56 торговых точек, а у «Магнита» — 64. А вышедшая на местный рынок чуть больше года назад сеть «Пятерочка» насчитывает в Новосибирске и пригородах уже 40 магазинов.
Из новосибирских компаний активней всего рос «Холидей», чья сеть «Холди дискаунтер» пополнилась с начала года десятью магазинами.
Бурный рост формата крупных сетей не мог не сказаться на малом бизнесе. Впервые за последние несколько лет в Новосибирске снизилось количество точек в категории «продовольственный магазин» (то есть отдельные магазины с торговлей через прилавок).
Сейчас 2ГИС насчитал в Новосибирске 1100 торговых точек такого типа (год назад их было 1109). Формат «продмага» начал активно расти в 2014–2015 годах на волне кризиса. Так в 2015 году количество магазинов такого типа увеличилось более чем на
Вытеснение крупными сетями малой розницы, впрочем, идет повсеместно — в Омске и Красноярске количество продмагов тоже сократилось.
Продолжается бурный рост и в сегменте магазинов разливного пива. В Новосибирске их количество достигло рекордной за последние годы цифры в 798 точек. Это означает 20%-ный рост по сравнению с сентябрем 2016 года (и почти
Уровень консолидации бизнеса здесь ниже, чем в формате супермаркет, однако крупные сети играют все большую роль и в этом сегменте. Наиболее заметными игроками здесь являются сети «Пивная лавка» (47 точек), «Правильное пиво» (33 точки) и «Старая телега» (30 точек).
Впрочем, в Новосибирске пик бума пивных магазинов уже прошел. Чего не скажешь о Красноярске и Омске, где по сравнению с 2014 годом количество точек этого формата выросло соответственно на
Рост количества магазинов идет на фоне фактически не увеличивающегося общего оборота ритейла. Так по данным Росстата, за первое полугодие общий объем продаж розничной торговли в Новосибирской области увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года всего на
Стас Соколов
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