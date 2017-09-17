Видео: в Новосибирск привезли маленьких пингвинов и кенгуру-боксёра

Пингвины редко становятся цирковыми артистами
Пингвины редко становятся цирковыми артистами

В Новосибирском цирке начались представления с дрессированными южными пингвинами — кроме них, в шоу участвуют медведи, кенгуру и пеликаны.


Программу «Пинг-Вин» в Новосибирске презентовали 16 сентября. В ней выступает множество животных: южные пингвины, морские львы, пеликаны, пудели, попугаи, обезьянки, боксёр-кенгуру и медведи. Также в программе задействованы гимнасты и клоуны — всего 21 артист. 


По словам художественного руководителя программы артистки Елены Майхровской, это шоу — новое, до Новосибирска его видел только Магнитогорск. Она подчеркнула, что пингвины цирковой династии Майхровских — «единственные в России», поскольку этих птиц нелегко дрессировать и содержать.


В новой программе участвуют десятки артистов — людей и животных
В новой программе участвуют десятки артистов — людей и животных


«В своё время, уже 20 лет назад, был сделан первый номер в России с пингвинами дрессировщиком Анатолием Егоровым. Но, к сожалению, с ним случилось несчастье, он скончался, и остались дрессированные пингвины без руководителя. 


Росгосцирк принял решение дать животных семье Майхровских, которые хорошо зарекомендовали себя как дрессировщики морских и других животных», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Елена Майхровская.


Шоу продолжается около двух часов (с антрактом)
Шоу продолжается около двух часов (с антрактом)


Директор программы отметила, что во время гастролей пингвины живут в домиках в специальном бассейне.



«Все животные, которые работают в цирке, приобретаются в питомниках. Они уже в нескольких поколениях выращены в неволе. Животные не из дикой природы (тех приручать нужно), а у этих в крови заложено общение с человеком, их выпусти в дикую природу — они не выживут», — заключила она.


На первое шоу пришли сотни зрителей 
На первое шоу пришли сотни зрителей 


Программа продлится до 15 октября, билеты стоят от 500 до 1500 рублей. 


Чуть больше года назад несколько маленьких пингвинов приехали в Новосибирск на постоянное место жительства, обосновавшись в зоопарке. НГС.АФИША подготовила сложный, но смешной тест о пингвинах — как они разгоняются до 40 км/ч и почему занесены в Красную книгу.

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