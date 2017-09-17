Видео: в Новосибирск привезли маленьких пингвинов и кенгуру-боксёра

Пингвины редко становятся цирковыми артистами

В Новосибирском цирке начались представления с дрессированными южными пингвинами — кроме них, в шоу участвуют медведи, кенгуру и пеликаны.







Программу «Пинг-Вин» в Новосибирске презентовали 16 сентября. В ней выступает множество животных: южные пингвины, морские львы, пеликаны, пудели, попугаи, обезьянки, боксёр-кенгуру и медведи. Также в программе задействованы гимнасты и клоуны — всего 21 артист.







По словам художественного руководителя программы артистки Елены Майхровской, это шоу — новое, до Новосибирска его видел только Магнитогорск. Она подчеркнула, что пингвины цирковой династии Майхровских — «единственные в России», поскольку этих птиц нелегко дрессировать и содержать.







В новой программе участвуют десятки артистов — людей и животных





«В своё время, уже 20 лет назад, был сделан первый номер в России с пингвинами дрессировщиком Анатолием Егоровым. Но, к сожалению, с ним случилось несчастье, он скончался, и остались дрессированные пингвины без руководителя.







Росгосцирк принял решение дать животных семье Майхровских, которые хорошо зарекомендовали себя как дрессировщики морских и других животных», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Елена Майхровская.







Шоу продолжается около двух часов (с антрактом)





Директор программы отметила, что во время гастролей пингвины живут в домиках в специальном бассейне.











«Все животные, которые работают в цирке, приобретаются в питомниках. Они уже в нескольких поколениях выращены в неволе. Животные не из дикой природы (тех приручать нужно), а у этих в крови заложено общение с человеком, их выпусти в дикую природу — они не выживут», — заключила она.







На первое шоу пришли сотни зрителей





Программа продлится до 15 октября, билеты стоят от 500 до 1500 рублей.







Чуть больше года назад несколько маленьких пингвинов приехали в Новосибирск на постоянное место жительства, обосновавшись в зоопарке. НГС.АФИША подготовила сложный, но смешной тест о пингвинах — как они разгоняются до 40 км/ч и почему занесены в Красную книгу.