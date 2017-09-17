Пропавшая в Краснообске 15-летняя девушка найдена живой

Девочка находится в безопасном месте
Девочка находится в безопасном месте

Вечером 16 сентября нашлась 15-летняя Милена Вдовина, которая пропала четыре дня назад в Краснообске. Найти девушку помогли неравнодушные люди.


«Единственное что мы сейчас можем сказать, что девочка находится в безопасном месте и её здоровью ничего не угрожает. Поиски были информационными, в активных поисках мы участие не принимали», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в поисковом отряде «Лиза Алерт».


Пропавшие новосибирцы часто появляются после того, как их объявляют в розыск. Две недели назад в Новосибирске волонтёры разыскивали другую школьницу, которая не вернулась домой после дня рождения своего парня. О 14-летней Алёне Золотухиной ничего не было известно целую неделю. В итоге девочка сама пришла домой и сказала, что всё это время была у друзей.

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