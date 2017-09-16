Пелагея выступила на концерте в честь юбилея Новосибирской области
Вечером 16 сентября на сцене рядом с ТЦ «Аркада» состоялся концерт, специальным гостем которого стала Пелагея. Бесплатный вход на концерт сделал своё дело — к сцене было не протолкнуться. Зрители концерта охотно подпевали певице.
«Отличный концерт. Я удачно заглянула сегодня на площадь Ленина. Знаете, даже не хотелось поначалу идти. Потом решила что дома все таки будет скучно. Решили выйти с друзьями, а тут — веселье. Пелагея очень порадовала своим выступлением, такие эмоции! Мурашки по коже бегали стаями, а сердце ёкало ежесекундно», — поделилась своими впечатлениями Валентина, зрительница концерта.
Некоторые новосибирцы не скрывают, что пришли сегодня на площадь только из-за салюта и выступления Пелагеи.
«Пелагея одна из моих любимых певиц. Такой потрясающий фолк в её исполнении, это просто непередаваемо!», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ зритель концерта Богдан.
Новосибирцы активно загружают в социальную сеть «Инстаграм» фотографиями с концерта:
Так и тянет написать, что Пелагеян взорвала зал, — но нет, просто сделала так, что вся площадь Ленина пела в голос.
Во всех подробностях о том, как в Новосибирске отметили юбилей Новосибирской области, читайте в онлайн-репортаже, который редакция вела для вас с раннего утра до вечера.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой (1,2,3), instagram.com/pelageya_fanclub
Видео instagram.com/alex_kondr_89