Пелагея выступила на концерте в честь юбилея Новосибирской области

Концерт Пелагеи в Новосибирске



Вечером 16 сентября на сцене рядом с ТЦ «Аркада» состоялся концерт, специальным гостем которого стала Пелагея. Бесплатный вход на концерт сделал своё дело — к сцене было не протолкнуться. Зрители концерта охотно подпевали певице.







«Отличный концерт. Я удачно заглянула сегодня на площадь Ленина. Знаете, даже не хотелось поначалу идти. Потом решила что дома все таки будет скучно. Решили выйти с друзьями, а тут — веселье. Пелагея очень порадовала своим выступлением, такие эмоции! Мурашки по коже бегали стаями, а сердце ёкало ежесекундно», — поделилась своими впечатлениями Валентина, зрительница концерта.





На концерт певицы собрались сотни новосибирцев





Некоторые новосибирцы не скрывают, что пришли сегодня на площадь только из-за салюта и выступления Пелагеи.





«Пелагея одна из моих любимых певиц. Такой потрясающий фолк в её исполнении, это просто непередаваемо!», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ зритель концерта Богдан.





Подобраться поближе к сцене было затруднительно





Новосибирцы активно загружают в социальную сеть «Инстаграм» фотографиями с концерта:





#Пелагея#Поля#По#Полямыстобой#любиеё#люблюеё#люблюПолю#ялюблюПолю#новосибирск#новое спасибо за фото @pelageyshka_ ♥ Публикация от Полли💕 (@pelageya_fanclub) Сен 16 2017 в 7:16 PDT





Так и тянет написать, что Пелагеян взорвала зал, — но нет, просто сделала так, что вся площадь Ленина пела в голос.





#80летновосибирскойобласти#пелагея#ждусалют Публикация от Александр (@alex_kondr_89) Сен 16 2017 в 7:29 PDT





Во всех подробностях о том, как в Новосибирске отметили юбилей Новосибирской области, читайте в онлайн-репортаже, который редакция вела для вас с раннего утра до вечера.