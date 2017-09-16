Фото: над Новосибирском прогремел праздничный салют

Салют в Первомайском сквере

Сегодня Новосибирская область празднует 80-летие — традиционно праздник завершился салютом. Десятиминутные фейерверки озарили ночное небо над центром Новосибирска — залпы запустили с площадки в Первомайском сквере, который с 18:00 оцепила полиция.





Новосибирцев ждал зрелищный и долгожданный фейерверк — он продлился около 15 минут. Наш фотограф Александр Ощепков успел запечатлеть это событие. Первые фотографии попали в онлайн-трансляцию праздника на НГС.НОВОСТИ.





Наш фотограф успел запечатлеть всю красоту праздничного салюта





Зрелищный салют осветил небо над ночным Новосибирском:





Салют в Первомайском сквере





Полюбуйтесь салютом с высоты:





Пиротехники заранее готовились к 15-минутному шоу





Новосибирцы встретили салют аплодисментами





Салют запускали с площадки в Первомайском сквере





Во всех подробностях о том, как в Новосибирске отметили юбилей Новосибирской области, читайте в онлайн-репортаже, который редакция вела для вас с раннего утра до вечера.