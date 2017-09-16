Фото: над Новосибирском прогремел праздничный салют
Сегодня Новосибирская область празднует 80-летие — традиционно праздник завершился салютом. Десятиминутные фейерверки озарили ночное небо над центром Новосибирска — залпы запустили с площадки в Первомайском сквере, который с 18:00 оцепила полиция.
Новосибирцев ждал зрелищный и долгожданный фейерверк — он продлился около 15 минут. Наш фотограф Александр Ощепков успел запечатлеть это событие. Первые фотографии попали в онлайн-трансляцию праздника на НГС.НОВОСТИ.
Зрелищный салют осветил небо над ночным Новосибирском:
Полюбуйтесь салютом с высоты:
Во всех подробностях о том, как в Новосибирске отметили юбилей Новосибирской области, читайте в онлайн-репортаже, который редакция вела для вас с раннего утра до вечера.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова