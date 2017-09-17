В «МЕГЕ» открылся развлекательный центр, где детей учат работать банкирами и уборщиками





«КидБург» занял помещение, где довольно долго работал магазин «Уютерра», а после его закрытия — проект «Место есть»





Город профессий «КидБург» начал работать в торговом центре «МЕГА Новосибирск» вчера, 16 сентября.





Часть объектов в развлекательном центре носит имена реальных компаний





На церемонии открытия генеральный директор группы компаний «КидБург» Максимилиан Пивоваров заявил, что его компания подарила бесплатные билеты в развлекательный центр 36 тысячам первоклассников.





«Мы также ждем школьников и педагогов на программы, которые сплотят класс, научат работе в команде и новым полезным навыкам», — сказал он.







В «КидБурге» есть своя пожарная команда и специальный горящий дом





«КидБург» расположился в крыле, где находится гипермаркет «Леруа Мерлен». Общая площадь развлекательного центра 2400 кв. м. Раньше на этом месте работал собственный проект ТЦ «Место есть», а до этого — магазин товаров для дома «Уюттера».







Занятия в каждой секции проходят под руководством соответствующего наставника





«КидБург» представляет собой сравнительно новый для России формат детских развлечений, где все игры связаны с той или иной взрослой сферой деятельности. Развлекательный центр представляет собой город в миниатюре, где имеются почта, банк, больница, радиостанция и т.д.





В состав развлекательного центра входит небольшое кафе





Первый проект такого рода в Новосибирске под названием «Солнечный город» в конце прошлого года запустили местные предприниматели.







Как можно заметить, детей в «КидБурге» учат самым разным профессиям





Особенностью «КидБурга» и «Солнечного города» является то, что часть расположенных в развлекательном комплексе объектов имеет названия реальных компаний и организаций, которые дети могут видеть в обычной жизни. Так в новосибирском «КидБурге» можно встретить пекарню «Новосибхлеб», «Восточный банк» и медицинский центр KDL.





Среди прочих специальностей дети могут попробовать себя в качестве археологов





Простой детский билет (от 4 лет) в «КидБург» стоит 650 рублей в будни и 1150 рублей в выходные. Семейный билет (двое взрослых и двое детей) обойдется соответственно в 1650 и 2650 рублей. Для сравнения: в «Солнечном городе» входной билет обойдется в 750 (будни) и 800 (выходные) рублей, а вход для родителей и подростков от 15 лет будет стоить 350 рублей.





Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.



