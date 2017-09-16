Яму около детсада обещали заделать — но она стала еще больше

Заделать яму обещали 7 сентября
Заделать яму обещали 7 сентября

Яма у детсада № 480 на улице Киевской в Ленинском районе Новосибирска стала больше. По словам жителей близлежащих домов это случилось из-за дождя. 

«Яма только больше стала. Раньше просаживалось на 10 сантиметров, а сейчас на полметра провалилось. Ничего не делают, хорошо хоть ограждения поставили. Но всё равно, когда заделывать будут? Сегодня приехали, покрутились вроде бы. Вроде как воду стали откачивать, не знаю. Детский сад и школа рядом, дети постоянно ходят. А вдруг кто-то упадет?», — пожаловалась корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница близлежащего дома.


Ранее, 7 сентября в «Горводоканале» в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ сообщили: «В настоящее время выполнено ограждение данного участка, провал устранят в течение суток».


Сейчас провал огорожен
Сейчас провал огорожен


Представители компании пояснили, что грунт здесь просел после того, как канализационный колодец подмыли грунтовые воды. Этот участок канализационной сети, по информации «Горводоканала», расположен в болотистой почве. Теперь участок переключат на параллельную трассу.


На сегодняшний день яма у детского сада не заделана. Получить оперативный комментарий в «Горводоканале» корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось. 


Яма у детсада № 480 на улице Киевской в Ленинском районе Новосибирска появилась летом. Сначала на территории сада появился небольшой провал, его засыпали, рассказывала прежде корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель заведующей детским садом № 480 Юлия Колесникова. Но несколько недель назад трещина появилась снова, она вышла за территорию сада и дошла до тротуара.

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