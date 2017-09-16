Сибирячка нашла пятнистую птицу, которая не любит выходить к людям

Погоныш, которого нашла Алина
Погоныш, которого нашла Алина

Жительница Новосибирска Алина Рявкина нашла на улице Ватутина небольшую птицу с пятнами на перьях — орнитолог объяснил, что птичка входит в отряд журавлеообразных.


«В среду я шла домой по улице Ватутина. Увидела, что какая-то неизвестная птица сидела на парковке автомобильной. Я поняла, что таких в городе не видела. Подошла — у нее на клювике кровь. Видно, что она потерявшаяся. Подошла к ней, она спокойно далась мне, не боялась. Принесла ее домой, посадила в коробку. Она замёрзшая была вся, перья распушила, потом согрелась, встрепенулась, глаза закрыла и всё. Кошка к ней подходила, обнюхала её, а птица даже не обращала внимание — не боялась она никого», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Алина Рявкина.


После Алина так и не смогла выяснить, что за птицу она принесла домой. Некоторые специалисты утверждали, что это перепёлка. Но девушка сравнила изображение птицы с информацией  в интернете и решила, что птица не похожа на перепела.


Птица спала, стоя на одной лапе, засунув голову под крыло, накормить её не получилось — она отказывалась от всего. Алина нашла для нее клетку, и через несколько дней птица пришла в себя и попыталась взлететь.


«Мы тогда её вытащили из клетки, она полетала по квартире, потом прилетела на подоконник, ходила по подоконнику, в окна выглядывала. И я подумала, что ей пора улетать. Сегодня мы увезли её в лес под Новосибирск, достали из клетки, она посидела, размяла крылышки и улетела», — описала Алина.


Птичка совсем не боялась кота
Птичка совсем не боялась кота


«Ноги у этой птицы не "куриные", как должно быть у перепела (он из семейства фазановых в отряде курообразных). Эта  птаха — представитель рода погонышей в семействе пастушковых, что в отряде, как это ни странно, журавлеобразных. Ближний "родственник" погонышам из известных новосибирцам птиц — лысуха, нещадно истребляемая в сезон охоты на водоемах НСО. Еще ближе коростель, которого в деревнях называют дергачом по резкому громкому крику на влажных лугах в сумерках и ночью», — описал орнитолог.


Но Яновский затруднился определить, к какому конкретному виду относится найденная птица. Он отметил, что в молодом возрасте трудно различимы погоныш, малый погоныш и погоныш-крошка.


«Все пастушковые, за исключением лысухи и  "осмелевших" почему-то  камышниц ведут очень скрытный образ жизни в высоких зарослях на водоемах, в сумерках и ночью. Общаются друг с другом громкими криками. Это не воробьи и не голуби, не "публичные" птицы. 


Их могут видеть только рыбаки, затаившиеся с удочкой или охотники из скрадков в зарослях у плесов водоемов. В городе погонышей можно встретить крайне редко — в недели, когда идет миграция. Кроме того, нынешнее лето для птиц в НСО сложилось очень благоприятно, и у многих видов в популяциях заметно повышение доли молодняка этого года рождения», — заключил орнитолог. 


 Погоныши — дальние родственники журавлей
 Погоныши — дальние родственники журавлей


В начале сентября другой новосибирец тоже нашел птицу с длинным клювом, которая оказалась вальдшнепом.

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