200 характеров: новосибирцам показали великолепных породистых кошек
16-17 сентября в новосибирском бассейне «Спартак» на Крылова проходит международная шоу-выставка кошек всех пород.
Сегодня и завтра новосибирцы могут посетить международную шоу-выставку кошек всех пород «Котомир-шоу 2017». «У нас около 30 самых популярных пород, — рассказала НГС.НОВОСТИ организатор выставки, президент клуба любителей кошек "Котомир" Ольга Груздь. — Все кошечки дружелюбны, но абсолютно у каждой — свой характер».
Как рассказали организаторы из новосибирского клуба любителей кошек «Котомир», на выставке представлено более 200 животных.
Кроме участников из Новосибирска на выставку приехали коты из Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Томска и Благовещенска.
Большинство участников выставки — обладатели чемпионских титулов, а перед выставкой все кошки прошли обязательный осмотр у ветеринаров.
Кошек можно было не только гладить — специально для гостей животные показывали свои умения. Например, играя с небольшой палочкой.
А вот сфинксы взбунтовались — лысые кошки демонстративно не желали стоять на импровизированной сцене и выражали крайнее недовольство происходящим.
Организаторы отметили, что дело не в породе, а только в характерах отдельно взятых кошек.
Нашлась и кошечка, попытавшаяся устроить побег, — она разгрызла прутья клетки, вылезла и принялась вальяжно разгуливать по выставке.
На выставке, отмечают организаторы, можно купить котёнка любой породы. «Цены мы не спрашивали, — подчеркнула Ольга Груздь. — Это личное дело хозяев, за сколько продавать».
По словам организаторов, кошки чувствуют на выставках себя комфортно, но главное — чтобы рядом был хозяин.
Самые необычные породы, участвующие в выставке, — сервал, саванна, мейн-кун, курильский бобтейл («великолепное выставочное животное»), а также петербургский сфинкс, отметили в «Котомире».
В августе НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой выставке кошек в ТЦ «Роща» на проспекте Дзержинского.
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Алёна Истомина
Фото Ольги Бурлаковой