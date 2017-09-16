200 характеров: новосибирцам показали великолепных породистых кошек





Бесшёрстные сфинксы тяжело переносят сибирскую погоду





16-17 сентября в новосибирском бассейне «Спартак» на Крылова проходит международная шоу-выставка кошек всех пород.







Сегодня и завтра новосибирцы могут посетить международную шоу-выставку кошек всех пород «Котомир-шоу 2017». «У нас около 30 самых популярных пород, — рассказала НГС.НОВОСТИ организатор выставки, президент клуба любителей кошек "Котомир" Ольга Груздь. — Все кошечки дружелюбны, но абсолютно у каждой — свой характер».





На руках у хозяев коты вели себя смирно





Как рассказали организаторы из новосибирского клуба любителей кошек «Котомир», на выставке представлено более 200 животных.







Но не все участники выставки были рады вниманию





Кроме участников из Новосибирска на выставку приехали коты из Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Томска и Благовещенска.







Сфинкс «Эльф» — эту породу вывели в 2006 году





Большинство участников выставки — обладатели чемпионских титулов, а перед выставкой все кошки прошли обязательный осмотр у ветеринаров.





Самый милый экспонат





Кошек можно было не только гладить — специально для гостей животные показывали свои умения. Например, играя с небольшой палочкой.





Большинство кошек с удовольствием играли с палочками





А вот сфинксы взбунтовались — лысые кошки демонстративно не желали стоять на импровизированной сцене и выражали крайнее недовольство происходящим.





«А если укушу?»





Организаторы отметили, что дело не в породе, а только в характерах отдельно взятых кошек.





Самцы мейн-кунов могут весить более 8 кг





Кошки стойко позировали фотографам





Нашлась и кошечка, попытавшаяся устроить побег, — она разгрызла прутья клетки, вылезла и принялась вальяжно разгуливать по выставке.





Кошечка перегрызла прутья клетки





На выставке, отмечают организаторы, можно купить котёнка любой породы. «Цены мы не спрашивали, — подчеркнула Ольга Груздь. — Это личное дело хозяев, за сколько продавать».













По словам организаторов, кошки чувствуют на выставках себя комфортно, но главное — чтобы рядом был хозяин.





С хозяином кошки чувствуют себя уютней





Самые необычные породы, участвующие в выставке, — сервал, саванна, мейн-кун, курильский бобтейл («великолепное выставочное животное»), а также петербургский сфинкс, отметили в «Котомире».







Посетители могут как просто смотреть на кошек, так и купить себе котёнка









Кошачьи выставки в городе проходят достаточно часто

































В августе НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой выставке кошек в ТЦ «Роща» на проспекте Дзержинского.