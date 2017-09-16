Олимпийская чемпионка Анна Богалий родила третьего ребёнка

Олимпийская чемпионка и новосибирская спортсменка Анна Богалий родила третьего ребёнка — дочь Варвару.


Об этом спортсменка сообщили сегодня, 16 сентября, на своей странице в «Инстаграме».


«В добрый путь моя хорошая)) Все только начинается. Спасибо всем за поздравления ! Очень приятно! Спасибо за профессионализм докторам», — написала спортсменка. Девочка родилась утром 15 сентября. Сейчас Анна находится в Одинцово — такой геотэг стоит на её заметке в соцсети.


Телефон Анны Богалий на момент публикации новости был недоступен.


Фото, которое Анна Богалий выложила вместе с постом о рождении второй дочери
Фото, которое Анна Богалий выложила вместе с постом о рождении второй дочери


Также Анна выложила карточку новорождённой Варвары
Также Анна выложила карточку новорождённой Варвары


Для Анны Богалий и её мужа Андрея Левунина это второй совместный ребёнок. В марте 2016 года Анна родила дочь Дарью. Кроме того, у спортсменки есть 8-летний сын Максим от первого брака.



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