Олимпийская чемпионка Анна Богалий родила третьего ребёнка

Олимпийская чемпионка и новосибирская спортсменка Анна Богалий родила третьего ребёнка — дочь Варвару.





Об этом спортсменка сообщили сегодня, 16 сентября, на своей странице в «Инстаграме».





«В добрый путь моя хорошая)) Все только начинается. Спасибо всем за поздравления ! Очень приятно! Спасибо за профессионализм докторам», — написала спортсменка. Девочка родилась утром 15 сентября. Сейчас Анна находится в Одинцово — такой геотэг стоит на её заметке в соцсети.





Телефон Анны Богалий на момент публикации новости был недоступен.





Фото, которое Анна Богалий выложила вместе с постом о рождении второй дочери





Также Анна выложила карточку новорождённой Варвары





Для Анны Богалий и её мужа Андрея Левунина это второй совместный ребёнок. В марте 2016 года Анна родила дочь Дарью. Кроме того, у спортсменки есть 8-летний сын Максим от первого брака.







