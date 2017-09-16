Две тысячи человек пробежали по улице Кирова

Сегодня, 16 сентября, в Новосибирске во время празднования юбилея НСО прошел и спортивный праздник — 2000 человек пробежали по улице Кирова во время «Кросса нации».





«Кросс нации» в Новосибирске





«Это рекордное число. Люди идут, идут. В прошлом году было всего 1500 участников. Бег набирает популярность», — отметила главный секретарь соревнований Анастасия Волкова, главный секретарь соревнований.





Забеги начались в 12:30, самый последний стартовал в 14 часов. В зависимости от возраста участников от 1 до 6 км. Самая младшая возрастная категория на «Кроссе» — 2008 год рождения и младше.





Участницы самого молодого забега





Маршрут проходил по улице Кирова





Финиш был на том же месте, что и старт — рядом с ГПНТБ





Участники бежали по улице Кирова в сторону Красного проспекта, старт и финиш были на площадке возле ГПНТБ.







Маршрут бега





«Кросс нации» — всероссийский день бега, сегодня он проходит в 84 регионах. В НСО его проводят не только в Новосибирске, но и Бердске, Венгерове, Довольном, Искитиме, Краснозерском, Куйбышеве,



Купине, Сузуне, Татарске, Тогучине, Черепанове и Чулыме. До начала соревнований организаторы рассчитывали, что он соберут 12-15 тысяч человек.





На прошлых выходных в Новосибирске проходило другое легкоатлетическое мероприятие — Сибирский фестиваль бега, ради него перекрывали Красный проспект.