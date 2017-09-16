Видео: Виктор Толоконский спел «Вальс-бостон» в центре Новосибирска
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, ранее возглавлявший Новосибирскую область, спел в центре Новосибирска «Вальс-бостон».
Толоконский выступил в Первомайском сквере рядом с Краеведческим музеем в честь празднования 80-летнего юбилея Новосибирской области.
Накануне Толоконский присутствовал на торжественном собрании, посвященном юбилею НСО, в оперном театре. Там он произносил со сцены поздравительную речь.
Виктор Толоконский хорошо известен горожанам своим пением — он не впервые выступает перед зрителями, в том числе и в Новосибирске на Дне города и других праздниках. Например, в июне прошлого года он также пел возле Краеведческого музея.
Тем временем НГС.НОВОСТИ продолжают наблюдать за происходящим — как идет праздник, можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.
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Елена Громкова
Видео и скриншот Александра Ощепкова