Видео: Виктор Толоконский спел «Вальс-бостон» в центре Новосибирска

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, ранее возглавлявший Новосибирскую область, спел в центре Новосибирска «Вальс-бостон».









Толоконский выступил в Первомайском сквере рядом с Краеведческим музеем в честь празднования 80-летнего юбилея Новосибирской области.

















Накануне Толоконский присутствовал на торжественном собрании, посвященном юбилею НСО, в оперном театре. Там он произносил со сцены поздравительную речь.





Виктор Толоконский хорошо известен горожанам своим пением — он не впервые выступает перед зрителями, в том числе и в Новосибирске на Дне города и других праздниках. Например, в июне прошлого года он также пел возле Краеведческого музея.





Тем временем НГС.НОВОСТИ продолжают наблюдать за происходящим — как идет праздник, можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.