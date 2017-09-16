Машины на Ипподромской попали в длинную пробку: скорость упала до 7 км/ч
Днём 16 сентября в Новосибирске собралась длинная пробка на улице Ипподромской.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, затор длиной больше 2 км начинался недалеко от развязки Ипподромской с улицей Фрунзе и тянулся до площади инженера Будагова. Скорость потока была 7 км/ч. Движение на развязке площади тоже было затруднено.
Еще сложнее была ситуация на улице Военной — там скорость рядом с пересечением с улицей Ипподромской упала до 3 км/ч.
В целом уровень пробок в Новосибирске около 13:00 был 5 баллов. Центр города сегодня перекрыт — жители отмечают 80-летний юбилей НСО.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова (1), скрин yandex.ru/maps (2)