Машины на Ипподромской попали в длинную пробку: скорость упала до 7 км/ч

Пробка на Ипподромской

Днём 16 сентября в Новосибирске собралась длинная пробка на улице Ипподромской.







Согласно сервису Яндекс.Пробки, затор длиной больше 2 км начинался недалеко от развязки Ипподромской с улицей Фрунзе и тянулся до площади инженера Будагова. Скорость потока была 7 км/ч. Движение на развязке площади тоже было затруднено.





Еще сложнее была ситуация на улице Военной — там скорость рядом с пересечением с улицей Ипподромской упала до 3 км/ч.





Днём 16 сентября в Новосибирске





В целом уровень пробок в Новосибирске около 13:00 был 5 баллов. Центр города сегодня перекрыт — жители отмечают 80-летний юбилей НСО.





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