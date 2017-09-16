Бывшая заключенная сыграла собственный спектакль в популярном новосибирском баре
15 сентября в баре «Открой рот» бывшая заключённая Марина Клещеева сыграла моноспекталь «Лир Клещ».
Сибиряки увидели на сцене историю реального человека, рассказанную им самим. «Это самый тяжёлый для меня спектакль. Я выхожу опустошённая. Каждый раз проживаю заново всю жизнь за два часа», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ актриса Марина Клещеева, актриса московского театра «Театр.doc».
Актриса с богатым прошлым рассказывает на сцене всю свою жизнь: неблагополучная семья, дворовое воспитание, неудачное замужество, пьяная глупая выходка, за которую она получила первый срок. И бесконечная борьба Клеща, как прозвали её сокамерницы, — за правду, за других людей, за возможность писать стихи и петь. Потом опять глупость, второй срок, где она познакомилась с театром, сыграла короля Лира, затем познакомилась с актёрами «Театра.doc».
Марина рассказывает пугающую историю своей жизни шутя, не стесняясь в выражениях и бойко исполняя собственные песни под гитару.
И её история, человека, который отсидел десять лет за разбой, а сейчас снимается в кино и играет в театре, внушает надежду и заставляет любить жизнь.
«Театр.doc» — московский театр документальный пьесы, в котором актёры создают спектакли, основанные на подлинных историях реальных людей.
Спектакль прошёл в рамках фестиваля «Новая книга». Этот фестиваль в Новосибирске начался 15 сентября, а закончится 17-го. В рамках фестиваля пройдут встречи с писателями, деятелями культуры, спектакли, концерты и большая книжная ярмарка.
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Алёна Истомина
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