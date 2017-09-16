По площади Маркса растянулась огромная ярмарка





Традиционная сельскохозяйственная ярмарка начала работать сегодня, 16 сентября, в Новосибирске на площади Маркса.





Как обычно, под торговлю отведен весь проезд между торговыми центрами «Сан Сити» и «Калейдоскоп». По подсчетам корреспондента НГС.НОВОСТИ, свои товары сегодня здесь предлагают более 250 торговых и сельскохозяйственных предприятий.





Палатками и машинами с продуктами заполнен не только весь периметр отведенной зоны, но и частично центральный проход, чего ни разу не случалось за последние годы.











По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, наиболее активным спросом пользуются овощи — мешки с картофелем покупатели увозят с ярмарки целыми тележками. В среднем картофель продается здесь по 12–13 рублей за килограмм (при покупке мешком). Для сравнения, в расположенном в двух шагах от ярмарки магазине «Холди Дискаунтер» картошка стоит 14 рублей 95 копеек, а на овощных лотках поблизости средняя цена этого корнеплода — 20 рублей за килограмм.











Помимо фермерских хозяйств (которые продают собственный урожай) на ярмарке активно представлены чисто торговые предприятия из области. У них в палатках можно найти как местные продукты, так и вполне обычные товары, которыми они обычно торгуют: консервы, посуду и т.д.











Наибольший интерес для городского покупателя представляют мясные деликатесы из районов области. Цены, правда, сопоставимы с ценами супермаркетов, но, возможно, торговцы из области берут качеством.









Активно торгуют здесь и мёдом, хотя этим товаром горожан вряд ли можно удивить — медовые ярмарки проходят в Новосибирске практически круглогодично.









Те, кто слишком занят, чтобы собирать грибы своими руками, могут купить их на ярмарке уже в обработанном виде. Трехлитровая банка соленых груздей обойдется в 1400 рублей, а цена за 100 грамм сухого белого гриба начинается от 250 рублей.









Рыбоводческое хозяйство из Верх-Ирмени привезло живую рыбу. За килограмм зеркального карпа просят 247 рублей.









Торгуют на ярмарке и овощами с приусадебных участков.На этом лотке, например, можно найти с десяток видов разных томатов — от черри до черных.









Отдельную зону выделили на ярмарке и для саженцев — их предлагают больше десяти разных торговцев.









Ярмарка будет работать сегодня до 16:00. Специально для нее власти перекрыли движение на площади Карла Маркса в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев с 6:00.