По площади Маркса растянулась огромная ярмарка


По площади Маркса растянулась огромная ярмарка

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка начала работать сегодня, 16 сентября, в Новосибирске на площади Маркса. 


Как обычно, под торговлю отведен весь проезд между торговыми центрами «Сан Сити» и «Калейдоскоп». По подсчетам корреспондента НГС.НОВОСТИ, свои товары сегодня здесь предлагают более 250 торговых и сельскохозяйственных предприятий. 


Палатками и машинами с продуктами заполнен не только весь периметр отведенной зоны, но и частично центральный проход, чего ни разу не случалось за последние годы. 


По площади Маркса растянулась огромная ярмарка


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, наиболее активным спросом пользуются овощи — мешки с картофелем покупатели увозят с ярмарки целыми тележками. В среднем картофель продается здесь по 12–13 рублей за килограмм (при покупке мешком). Для сравнения, в расположенном в двух шагах от ярмарки магазине «Холди Дискаунтер» картошка стоит 14 рублей 95 копеек, а на овощных лотках поблизости средняя цена этого корнеплода — 20 рублей за килограмм.


По площади Маркса растянулась огромная ярмарка


Помимо фермерских хозяйств (которые продают собственный урожай) на ярмарке активно представлены чисто торговые предприятия из области. У них в палатках можно найти как местные продукты, так и вполне обычные товары, которыми они обычно торгуют: консервы, посуду и т.д.


По площади Маркса растянулась огромная ярмарка


Наибольший интерес для городского покупателя представляют мясные деликатесы из районов области. Цены, правда, сопоставимы с ценами супермаркетов, но, возможно, торговцы из области берут качеством. 


По площади Маркса растянулась огромная ярмарка


Активно торгуют здесь и мёдом, хотя этим товаром горожан вряд ли можно удивить — медовые ярмарки проходят в Новосибирске практически круглогодично.


По площади Маркса растянулась огромная ярмарка


Те, кто слишком занят, чтобы собирать грибы своими руками, могут купить их на ярмарке уже в обработанном виде. Трехлитровая банка соленых груздей обойдется в 1400 рублей, а цена за 100 грамм сухого белого гриба начинается от 250 рублей.


По площади Маркса растянулась огромная ярмарка


Рыбоводческое хозяйство из Верх-Ирмени привезло живую рыбу. За килограмм зеркального карпа просят 247 рублей.


По площади Маркса растянулась огромная ярмарка


Торгуют на ярмарке и овощами с приусадебных участков.На этом лотке, например, можно найти с десяток видов разных томатов — от черри до черных. 


По площади Маркса растянулась огромная ярмарка


Отдельную зону выделили на ярмарке и для саженцев — их предлагают больше десяти разных торговцев. 


По площади Маркса растянулась огромная ярмарка


Ярмарка будет работать сегодня до 16:00. Специально для нее власти перекрыли движение на площади Карла Маркса в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев с 6:00.

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