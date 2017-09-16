Центр Новосибирска перекрыли с утра ради юбилея области
Утром 16 сентября центр Новосибирска оказался перекрыт для подготовки к празднованию 80-летия Новосибирской области.
Около 10 часов утра площадь Ленина была пустынной. Здесь возле сооруженной за последние дни сцены стояли несколько групп людей, которые будут участвовать в выступлениях. Всю площадь огородили заборами, а на входе поставили рамки с металлоискателями.
Таким образом, проехать сегодня утром по Красному проспекту до Автовокзала будет невозможно. На этой неделе НГС.НОВОСТИ уже рассказывали про эти перекрытия, приводим карту еще раз.
Улица Ленина, которая с июля становится пешеходной по выходным. тоже присоединилась к празднованию — она стала «Аллеей НСО 80». Здесь появились островки, посвящённые разным районам области. Островок Новосибирска появился рядом с кинотеатром «Победа».
Вход на улицу Ленина со стороны Советской тоже оборудовали рамками металлоискателей.
Сегодня в 12:00 НГС.НОВОСТИ начнут онлайн-трансляцию с массового городского праздника. Мы будем следить за происходящим до самого фейерверка, который ожидается в 21:50. На протяжении дня мы расскажем вам про фестиваль «Книжная Сибирь», забег «Кросс нации», который стартует от ГПНТБ в 12:00, концерте Пелагеи, который ждут на площади Ленина около 20:45, вечернем флешмобе «80 лет НСО».
Присылайте ваши фотографии и видео с самыми интересными кадрами шоу в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».
Кроме того, более подробную программу празднования можно посмотреть здесь.
Также хотим напомнить ноовосибирцам о важном изменении в работе метро — сегодня с 21:00 до 23:00 будет невозможно уехать со станции «Площадь Ленина» — она будет закрыта. Зато для тех, кто задержится на мероприятии до конца, власти приготовили дополнительные автобусы.
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Елена Громкова
Фото автора, фрагмент справочника 2ГИС (3)