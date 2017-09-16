Центр Новосибирска перекрыли с утра ради юбилея области





Площадь Ленина

Утром 16 сентября центр Новосибирска оказался перекрыт для подготовки к празднованию 80-летия Новосибирской области.





Около 10 часов утра площадь Ленина была пустынной. Здесь возле сооруженной за последние дни сцены стояли несколько групп людей, которые будут участвовать в выступлениях. Всю площадь огородили заборами, а на входе поставили рамки с металлоискателями.





Вход на площадь Ленина





Таким образом, проехать сегодня утром по Красному проспекту до Автовокзала будет невозможно. На этой неделе НГС.НОВОСТИ уже рассказывали про эти перекрытия, приводим карту еще раз.





Перекрытие на 16 сентября





Улица Ленина, которая с июля становится пешеходной по выходным. тоже присоединилась к празднованию — она стала «Аллеей НСО 80». Здесь появились островки, посвящённые разным районам области. Островок Новосибирска появился рядом с кинотеатром «Победа».





Павильон Убинского района





Павильон Карасукского района





Продолжение «Аллеи НСО»





Вход на улицу Ленина со стороны Советской тоже оборудовали рамками металлоискателей.





Вход на улицу Ленина со стороны Советской





Сегодня в 12:00 НГС.НОВОСТИ начнут онлайн-трансляцию с массового городского праздника. Мы будем следить за происходящим до самого фейерверка, который ожидается в 21:50. На протяжении дня мы расскажем вам про фестиваль «Книжная Сибирь», забег «Кросс нации», который стартует от ГПНТБ в 12:00, концерте Пелагеи, который ждут на площади Ленина около 20:45, вечернем флешмобе «80 лет НСО».







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Кроме того, более подробную программу празднования можно посмотреть здесь.





Также хотим напомнить ноовосибирцам о важном изменении в работе метро — сегодня с 21:00 до 23:00 будет невозможно уехать со станции «Площадь Ленина» — она будет закрыта. Зато для тех, кто задержится на мероприятии до конца, власти приготовили дополнительные автобусы.