Новосибирск попал в топ самых образованных городов России


В Новосибирске отмечается наибольшая концентрация людей с законченным высшим образованием
В Новосибирске отмечается наибольшая концентрация людей с законченным высшим образованием

По результатам социологического опроса, проведенного агентством ZOOM MARKET, Новосибирск занял третье место в рейтинге самых образованных городов России, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. Кроме того, в Новосибирске отмечается наибольшая концентрация людей с полученным высшим образованием по сравнению с другими городами Сибири.


«В качестве ответа на вопрос, адресованного только респондентам с высшим образованием, о том, что даёт получение высшего образования, 38 % опрошенных респондентов, указали «уверенность в завтрашнем дне», 26 % — «получение профессии», 21 % — «развитие и получение новых знаний», а 25 % считают, что оно не даёт в настоящее время никаких плюсов и является пустой тратой времени», — сообщает агентство.


В результате опроса аналитики выяснили, что больше всего в стране выпускников экономических, юридических, технических, гуманитарных, медицинских и военных вузов. Более 43 % респондентов указали, что в ближайшие пять лет планируют получить ученую степень или дополнительное высшее образование.


Недавно новосибирский государственный университет вошёл в топ-500 международного рейтинга вузов по трудоустройству выпускников.Эти данные опубликовала британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS).

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