Новосибирск попал в топ самых образованных городов России
По результатам социологического опроса, проведенного агентством ZOOM MARKET, Новосибирск занял третье место в рейтинге самых образованных городов России, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. Кроме того, в Новосибирске отмечается наибольшая концентрация людей с полученным высшим образованием по сравнению с другими городами Сибири.
«В качестве ответа на вопрос, адресованного только респондентам с высшим образованием, о том, что даёт получение высшего образования,
В результате опроса аналитики выяснили, что больше всего в стране выпускников экономических, юридических, технических, гуманитарных, медицинских и военных вузов. Более
Недавно новосибирский государственный университет вошёл в топ-500 международного рейтинга вузов по трудоустройству выпускников.Эти данные опубликовала британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS).
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова