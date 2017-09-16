Родион Газманов поздравил новосибирцев с юбилеем области


Артист поздравил новосибирцев с юбилеем области
Артист поздравил новосибирцев с юбилеем области

В Центральном парке Новосибирска уже вовсю отмечается юбилей Новосибирской области. Одним из первых жителей поздравил певец Родион Газманов. На концерте собрались десятки новосибирцев. Кто-то оказался здесь случайно, кто-то — специально пришёл пораньше, чтобы занять место поближе к сцене. Артист исполнил несколько своих песен, во время которых ему активно подпевали.


«Я вообще случайно попал сюда, мимо шёл. Услышал музыку, увидел людей. Стало интересно. Было весело и задорно. Хорошо что не прошёл мимо», — поделился впечатлениями с корреспондентом НГС.НОВОСТИ один из зрителей концерта. 



Завтра, 16 сентября, новосибирцы будут отмечать 80-летний юбилей области — в связи с этим приготовлено множество праздничных мероприятий, ради которых перекроют центральную часть города.


#газманов #80летнск

Публикация от Алексей Дмитриев (@alex_dm7)


Улицу Ленина уже перекрыли от от улицы Урицкого до улицы Революции, завтра её перекроют и на участках от площади Ленина до Советской, от Советской до улицы Урицкого, а откроют движение лишь в 05:00 17 сентября. 



Кроме улицы Ленина в городе будет перекрыто множество других улиц в центре. Большая часть из них будет закрыта для движения с 9 до 22 часов 16 сентября. 


Перекрытие коснётся тех улиц, которые пересекают Красный проспект
Перекрытие коснётся тех улиц, которые пересекают Красный проспект


Напоминаем, что в субботу, 16 сентября, из-за праздничных гуляний станцию новосибирского метро «Площадь Ленина» закроют на два часа — с 21 до 23 часов. Кроме того, власти позаботились о дополнительных автобусах для горожан. Всего будет действовать около 40 маршрутов.


В Новосибирске часто выступают российские исполнители, например в августе пользователи соцсетей активно отреагировали на концерт известного рок-музыканта Гарика Сукачёва — автора хитов «Моя бабушка курит трубку» и «За окошком месяц май».

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