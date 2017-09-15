Водители застряли в пробке на трассе под Новосибирском

В пробке при подъезде к Бердску можно потерять больше часа

Новосибирец пожаловался на пробку на Чуйском тракте при подъезде к Бердску — мужчина утверждает, что в ней он потерял больше часа времени.







В редакцию НГС.НОВОСТИ обратился читатель, представившийся Романом. Он рассказал, что уже больше часа стоит в пробке на автодороге Р-256.







«В пробку попали в 20:40. Прошёл уже час, а мы проехали всего 500 метров. Это возле железнодорожной станции Сельская. Стоим из-за ремонта дороги», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Роман.







По данным Яндекс.Пробок на 21:30, затор на Чуйском тракте в районе железнодорожной станции Сельская не исчез до сих пор. В обратном направлении пробка тянется до поворота на станцию Сельская.







На участке Чуйского тракта в Бердске и Искитимском районе проводят капитальный ремонт





На минувшей неделе новосибирцы также жаловались на пробки на Бердском шоссе. Горожане сетовали на то, что путь от Академгородка до въезда в Бердск занимает два часа.

