МЧС запускает курсы выживания для новосибирцев





Первыми маршрут препятствий прошли команды аварийно-спасательных формирований

Новосибирское МЧС запустило проект «Маршрут выживания», на котором будет готовить жителей к чрезвычайным ситуациям.





Тренировки будут проходить на полигоне Сибирского спасательного центра МЧС России со следующего года. К ним допустят новосибирцев с хорошей физической подготовкой и допуском от врачей.





«В этом году первыми масштабный забег с препятствиями и экстремальную трассу преодолели профессиональные команды аварийно-спасательных формирований. Вторыми на более адаптированную для гражданских лиц трассу выходят различные новосибирские компании и организации», — рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.











Победу в соревнованиях одержали военнослужащие Сибирского спасательного центра. Второе место заняла команда федеральной противопожарной службы, третье — сборная областной аварийно-спасательной службы. Планируется, что именно эти команды будут готовить к стартам жителей региона.







«Маршрут выживания» состоит из нескольких этапов — десантирование с тренировочного вертолета, полоса препятствий, эвакуация условно пострадавшего из затопленного автомобиля, тушение и ведение аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде, а также поражение «огненной» мишени водой. Цель тренировки — научить новосибирцев правильным действиям в критических ситуациях, объяснили в МЧС.





Проверить свои силы и преодолеть экстремальные препятствия новосибирцы могли этим летом на «Гонке героев» в Кольцово. Последний в этом году этап «Гонки» прошёл на полигоне 2 сентября и собрал чуть больше тысячи участников.