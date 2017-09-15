МЧС запускает курсы выживания для новосибирцев


Первыми маршрут препятствий прошли команды аварийно-спасательных формирований
Первыми маршрут препятствий прошли команды аварийно-спасательных формирований

Новосибирское МЧС запустило проект «Маршрут выживания», на котором будет готовить жителей к чрезвычайным ситуациям.  


Тренировки будут проходить на полигоне Сибирского спасательного центра МЧС России со следующего года. К ним допустят новосибирцев с хорошей физической подготовкой и допуском от врачей. 


«В этом году первыми масштабный забег с препятствиями и экстремальную трассу преодолели профессиональные команды аварийно-спасательных формирований. Вторыми на более адаптированную для гражданских лиц трассу выходят различные новосибирские компании и организации», — рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. 



Победу в соревнованиях одержали военнослужащие Сибирского спасательного центра. Второе место заняла команда федеральной противопожарной службы, третье — сборная областной аварийно-спасательной службы. Планируется, что именно эти команды будут готовить к стартам жителей региона.


«Маршрут выживания» состоит из нескольких этапов — десантирование с тренировочного вертолета, полоса препятствий, эвакуация условно пострадавшего из затопленного автомобиля, тушение и ведение аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде, а также поражение «огненной» мишени водой. Цель тренировки — научить новосибирцев правильным действиям в критических ситуациях, объяснили в МЧС. 


Проверить свои силы и преодолеть экстремальные препятствия новосибирцы могли этим летом на «Гонке героев» в Кольцово. Последний в этом году этап «Гонки» прошёл на полигоне 2 сентября и собрал чуть больше тысячи участников.  

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