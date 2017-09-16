В Новосибирске сократилось число безработных
В Новосибирске сократилось число безработных. По последним опубликованным данным Новосибирскстата (они датированы 14 сентября), в июле 2017 года число незанятых новосибирцев составило
Уровень безработицы заметно снизился: с
Тем не менее уровень занятости населения практически не изменился: если в прошлом году показатель был равен
Во второй половине июля в Новосибирской области насчитывалось почти 14 тысяч безработных. Официальный уровень безработицы приближался к
Впрочем, картина на рынке труда довольно противоречивая: в прошлом месяце аналитики сайта Зарплата.ру заявили, что новосибирцы не могут найти работу по полгода. Они провели исследование и выяснили, что
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова