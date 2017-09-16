Число незанятых новосибирцев составило 13 622 человек



В Новосибирске сократилось число безработных. По последним опубликованным данным Новосибирскстата (они датированы 14 сентября), в июле 2017 года число незанятых новосибирцев составило 13 622 человек — на 178 человек меньше, чем в июле прошлого года.







Уровень безработицы заметно снизился: с 7,9 % в июне прошлого года до 6,2 % в июле 2017 года, подсчитали статистики.





Тем не менее уровень занятости населения практически не изменился: если в прошлом году показатель был равен 63,4 %, то в июле 2017 года — 63,1 %.





Во второй половине июля в Новосибирской области насчитывалось почти 14 тысяч безработных. Официальный уровень безработицы приближался к 1 %. Самый низкий показатель безработицы власти зарегистрировали в Новосибирске, а самый высокий — в Кыштовском районе.



