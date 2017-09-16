В Новосибирске сократилось число безработных

Число незанятых новосибирцев составило 13 622 человек
Число незанятых новосибирцев составило 13 622 человек

В Новосибирске сократилось число безработных. По последним опубликованным данным Новосибирскстата (они датированы 14 сентября), в июле 2017 года число незанятых новосибирцев составило 13 622 человек — на 178 человек меньше, чем в июле прошлого года.


Уровень безработицы заметно снизился: с 7,9 % в июне прошлого года до 6,2 % в июле 2017 года, подсчитали статистики.


Тем не менее уровень занятости населения практически не изменился: если в прошлом году показатель был равен 63,4 %, то в июле 2017 года — 63,1 %.


Во второй половине июля в Новосибирской области насчитывалось почти 14 тысяч безработных. Официальный уровень безработицы приближался к 1 %. Самый низкий показатель безработицы власти зарегистрировали в Новосибирске, а самый высокий — в Кыштовском районе.


Впрочем, картина на рынке труда довольно противоречивая: в прошлом месяце аналитики сайта Зарплата.ру заявили, что новосибирцы не могут найти работу по полгода. Они провели исследование и выяснили, что 60 % участников соцопроса как раз пытаются найти себе новое место, несмотря на то что у большинства из них уже есть работа. «Треть опрошенных рассматривают вакансии менее месяца, четверть — от месяца до трех, каждый десятый — от трех месяцев до шести, в то время как 38 % признались, что не могут никуда устроиться уже больше полугода», — рассказали авторы исследования.

Прочтений: 449
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено