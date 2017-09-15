Хоккей: ХК «Сибирь» прервала серию поражений





Матч завершился со счётом 3:1

Сегодня, 15 сентября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» выиграл выездной матч чемпионата КХЛ с астанинским «Барысом» со счётом 3:1.





Первые два периода прошли без голов. Обе команды активно боролись за шайбу, но ни одна из опасных ситуаций не была реализована.





«Мы готовились к игре с лидером Восточной конференции. Стараемся играть надежно. Команда хорошо двигается, но это игра», — сказал нападающий «Сибири» Сергей Коньков в конце первого периода.





Новосибирцы пропустили первый гол лишь в третьем периоде — на 42-й минуте шайба попала в ворота «Сибири» после рикошета. Автором гола стал Мэтт Фрэттин. Пропущенную шайбу ребята отыграли быстро, уже на 44-й минуте Патрик Закриссон поразил ворота астанчан.





На 52-й минуте «Сибирь» вырвалась вперёд, шайбу забил Александр Бергстрём. «Классно подсуетился на пятаке Бергстрём и отправил шайбу в ворота!» — отмечается в онлайн-трансляции игры на сайте «Сибири».





Победную точку в матче поставил нападающий ХК «Сибирь» Вячеслав Основин, забивший шайбу в пустые ворота астанчан на 58-й минуте.





10 сентября в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» уступила омскому «Авангарду» со счётом 1:2.