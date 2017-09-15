Православные активисты потребовали от новосибирских властей запретить «Матильду»

«Матильда» рассказывает о молодости последнего российского императора Николая II и его романе с балериной Матильдой Кшесинской

Общественники попросили мэра и губернатора не показывать «Матильду» в Новосибирской области, несмотря на выданное Минкультом прокатное удостоверение.







Открытое письмо к властям появилось в распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ сегодня, 15 сентября. Авторами обращения стали Иван Квасницкий, руководитель Новосибирского отделения общества «Двуглавый орел» Евгений Цыбизов, председатель общественной организации Центр «Семья и дети» Надежда Артемова и генерал-майор в отставке Иван Волошин.







«Сам факт создания антиисторического фильма "Матильда" с участием немецкого порно актера в роли Николая II уже дестабилизировал общественно-политическую ситуацию в стране и может стать прямой причиной фактического раскола общества. Православные верующие рассматривают данный проект как сознательную подделку, направленную на дискредитацию, глумление и клевету на одних из самых почитаемых святых нашей Церкви — Царя Мученика Николая II и членов его Семьи», — говорится в обращении к полпреду Сергею Меняйло, губернатору Владимиру Городецкого и мэру Анатолию Локтю (орфография и пунктуация оригинала сохранены).











Общественники требуют не показывать «Матильду» в Новосибирске и Новосибирской области, указывая на заявления других регионов — Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кузбасса и Тверской области.







В переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ во «ВКонтакте» Иван Квасницкий пояснил, что обращение было передано властям 14 сентября.







По словам активиста, общественники не согласны с тем, что «Матильда» получила прокатное удостоверение законно. Министра культуры Владимира Мединского нужно отправить в отставку, подчеркнул в переписке Квасницкий.







Авторы ссылаются на некую экспертизу, из которой следует, что «материалы фильма "Матильда" несут в себе сознательное оскорбление религиозных чувств верующих, провоцируют разжигание вражды и унижение достоинства по отношению к религии».







Квасницкий уточнил НГС.НОВОСТИ, что экспертиза проводилась по инициативе депутата Госдумы Натальи Поклонской.







Фильм планируется выпустить в прокат 26 октября. За полтора месяца до этого киносеть «Люксор» (работает в новосибирском ТЦ «Галерея») уже открыла предпродажу билетов на премьерные показы фильма.







Между тем Новосибирская компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» получила предупреждения о возможных поджогах, но не отказалась от проката. Кинотеатр «Победа» также планирует организовать показ этого фильма.







Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о молодости последнего российского императора Николая II и его романе с балериной Матильдой Кшесинской. РПЦ осудила картину и требует запретить ее, потому что она якобы порочит образ Николая II, причисленного к лику святых в 1999 году. Церковь поддержала депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская.