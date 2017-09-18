Смертельно больная певица из Новосибирска записала песню о маме

В конце 2016 года певица и композитор Лама Сафонова узнала о страшном диагнозе: обширный рак 3-й степени
В конце 2016 года певица и композитор Лама Сафонова узнала о страшном диагнозе: обширный рак 3-й степени

Певица и композитор из Новосибирска Лама Сафонова, сейчас живущая в Москве, записала песню «Мама» и сняла клип на песню. Девушка больна раком 3-й степени — работа стала для неё первой за время болезни.


«Когда мне врач в прошлом году сказал страшный диагноз — рак, я с ужасом подумала, что жизнь завтра может оборваться, а песню маме я ещё не записала. Осуществить это смогла только в конце лета. Первый раз подошла к клавишам только в конце июля, начала играть, и у меня сразу же родилась песня», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Лама Сафонова.


Такой Лама Сафонова была до болезни
Такой Лама Сафонова была до болезни


На клич Ламы в соцсетях о новой песне моментально откликнулось несколько профессионалов, которые безвозмездно помогли ей записать трек, сделать аранжировку и свести голос с музыкой. Премьера песни в интернете назначена на 22 сентября.


«Записываться мне было сложно. У меня шёл ещё курс химиотерапии, и я могла петь только сидя, так как мне было очень плохо. К тому же у меня голос поменялся», — пояснила девушка.


Позже нашлись люди, кто предложил певице бесплатно снять видео на новую песню. Режиссёром выступил Кирилл Ганцев, работающий в команде Константина Меладзе. С первого раза съёмка не удалась и была перенесена на сентябрь. На днях съёмки закончились.


«В клипе я обмотана цепями — болезнью, и в конце от них освобождаюсь. Сначала мы собирались брать дублёршу, потому что я не могла поднять большие веера, с которыми обычно выступаю. Но перед съёмками решила рискнуть и отказалась от дублёрши. Для меня это было знаковое событие. Однажды я себе загадала: когда возьму в руки веера, начнётся моё выздоровление. <…> Хочется на собственном примере вселить в людей веру, что невозможное возможно. Вселить во всех тех, кто в такой же беде, как и я», — сказала Лама Сафонова.


В новом клипе Лама снялась в цепях, которые символизируют тяжёлую болезнь певицы
В новом клипе Лама снялась в цепях, которые символизируют тяжёлую болезнь певицы


Лама Сафонова узнала о тяжёлой форме рака в конце 2016 года. Певица перенесла две операции, пять курсов химиотерапии, а сейчас проходит лучевую терапию. Своё лечение девушка описывает в соцсетях.




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