В Краснообске пропала 16-летняя школьница в чёрном

К волонтёрам за помощью обратилась мама Милены

В Краснообске пропала 16-летняя Милена Вдовина — о ней ничего не известно уже четыре дня.





«Милена после занятий в школе ушла к репетитору, после этого она должна была прийти домой, но так и не появилась», — сообщил НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин. Он пояснил, что к волонтёром с просьбой помочь в поисках Милены обратилась её мама.





Как сообщили в «Маяке», у пропавшей среднее телосложение, прямые крашеные тёмно-русые волосы длиной до плеч, карие глаза. Девушка была одета в чёрную куртку с капюшоном, чёрные джинсы и чёрные тканевые кроссовки.





Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего подростка, просят позвонить в полицию по телефону 02 или на номер поискового отряда «Маяк»: 8-951-393-0911.





Две недели назад в Новосибирске волонтёры разыскивали другую школьницу, которая не вернулась домой после дня рождения своего парня. О 14-летней Алёне Золотухиной ничего не было известно целую неделю. В итоге девочка сама пришла домой и сказала, что всё это время была у друзей.