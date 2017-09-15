В Краснообске пропала 16-летняя школьница в чёрном

К волонтёрам за помощью обратилась мама Милены 
К волонтёрам за помощью обратилась мама Милены 

В Краснообске пропала 16-летняя Милена Вдовина — о ней ничего не известно уже четыре дня. 


«Милена после занятий в школе ушла к репетитору, после этого она должна была прийти домой, но так и не появилась», — сообщил НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин. Он пояснил, что к волонтёром с просьбой помочь в поисках Милены обратилась её мама. 


Как сообщили в «Маяке», у пропавшей среднее телосложение, прямые крашеные тёмно-русые волосы длиной до плеч, карие глаза. Девушка была одета в чёрную куртку с капюшоном, чёрные джинсы и чёрные тканевые кроссовки. 


Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего подростка, просят позвонить в полицию по телефону 02 или на номер поискового отряда «Маяк»: 8-951-393-0911. 


Две недели назад в Новосибирске волонтёры разыскивали другую школьницу, которая не вернулась домой после дня рождения своего парня. О 14-летней Алёне Золотухиной ничего не было известно целую неделю. В итоге девочка сама пришла домой и сказала, что всё это время была у друзей. 

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