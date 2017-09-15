Дворы новосибирского микрорайона признали самыми инновационными в России

Эксперты оценили инновации в проекте общественных пространств микрорайона

Эксперты отметили благоустройство «Европейского Берега»: 14 сентября застройщик микрорайона, компания «Сибакадемстрой», получила специальный диплом конкурса Good Innovations за инновации в общественных пространствах проекта.





«Эксперты оценили микрорайон "Европейский Берег" неслучайно, он уже становился лучшим проектом комплексного освоения по версии Минстроя РФ, — заметили в компании. — В будущем "Европейский Берег" дополнится пешеходной набережной. Вдоль берега будут созданы общественные пространства для отдыха и прогулок. Расположенные функции вдоль берега сформируют среду, которая станет центром притяжения в масштабе всего города».





Итоги конкурса подвели в рамках форума PROEstate в Москве. Организованный экспертным советом по инновациям Российской гильдии управляющих и девелоперов конкурс в этом году проходил в третий раз. Как указано на его официальном сайте, он проводится в два этапа: на первом проекты оценивает экспертный совет при участии известных российских компаний, на втором — жюри из международных экспертов и представителей органов власти. «Европейский Берег» оказался единственным новосибирским проектом в числе победителей и дипломантов.





Престижные премии получали и другие новосибирские новостройки: например, «Ясный берег» стал лучшим строящимся жилым комплексом комфорт-класса на конкурсе CREDO-2016, а проекты ЖК «Кедровый», ЖК «Бавария» и ЖК «Оазис» имеют в своём арсенале престижные премии Urban Awards.