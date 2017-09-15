Пелагея и Толоконский вышли на сцену оперного театра на закрытом праздновании юбилея области

Сегодня, 15 сентября, в Новосибирском театре оперы и балета прошло торжественное собрание к 80-летию НСО — на концерте выступила певица Пелагея. 


Выступление Пелагеи в НОВАТе
Выступление Пелагеи в НОВАТе


Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из зрителей, Пелагея исполнила несколько песен, среди которых была «Ой, то не вечер».




Поделюсь с вами частичкой своей отдушины)))Мурашки у меня по телу от такой музыки,русской народной песни)))И никогда я не разлюблю свою культуру!!!И эти песни будут со мной всегда))))Концерт посвященный 80-ти летию НСО!Я счастлива,что побывала на таком мероприятии!Новосибирская область с праздником !!!!Я люблю Сибирь!!!Друзья искренне всем желаю счастья в нашем краю👏😄#новосибирск#новат#пелагея#ялюблюновосибирск❤😻#80летНСО#оперныйтеатрнск#ярусская#ялюблюроссию

Публикация от Lera (@lerikalera)


Пелагея на сцене оперного театра
Пелагея на сцене оперного театра


Один из праздничных номеров во время юбилейной программы
Один из праздничных номеров во время юбилейной программы


Со сцены речь прочитал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.


Владимир Городецкий на сцене оперного театра
Владимир Городецкий на сцене оперного театра


Поздравить Новосибирскую область с юбилеем приехал и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, который раньше работал мэром Новосибирска и губернатором НСО. Толоконский также вышел на сцену оперного и поздравил новосибирцев с юбилеем области. Среди выступавших также были председатель Заксобрания области Андрей Шимкив и полпред президента в СФО Сергей Меняйло. 


Виктор Толоконский в НОВАТе
Виктор Толоконский в НОВАТе


В зале среди гостей были олимпийский чемпион Александр Карелин, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, митрополит Новосибирский и Бердский Тихон и другие известные новосибирцы


Александр Карелин в зале оперного
Александр Карелин в зале оперного


Мероприятие было закрытым — попасть на него можно было только по пригласительным билетам.


Стоимость торжественного собрания складывалась из нескольких частей. Несколько дней назад областное учреждение «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ» разместила ряд заказов по этому случаю. Стоимость выступления Пелагеи оценивалась в 1 млн 750 тысяч рублей. Ещё 1 млн 574 тысячи рублей стоили «услуги по организации и проведению торжественного собрания».

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