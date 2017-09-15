Ипподромская встала из-за массового ДТП на перекрёстке

Скорость потока на Ипподромской упала до 3 км/ч

Массовая авария собрала пробку на Ипподромской — затор растянулся от улицы Крылова до Кропоткина.





ДТП случилось около 18:20 напротив ТЦ «Мегас», рядом с перекрестком Ипподромской и улицы Кропоткина. Ford Focus, Toyota bB стояли друг за другом со стороны Кропоткина в сторону Танковой. Водитель Nissan Qashqai, двигавшийся позади, отвлекся и догнал Toyota, запустив цепную реакцию, — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».





На Ипподромской столкнулись сразу четыре автомобиля





«Все автомобили, кроме грузовика, получили довольно сильные повреждения. Водитель Nissan частично признает свою вину. Он поясняет, что он действительно догнал Toyota, а вот остальные машины столкнулись ранее», — сообщили аваркомы.





Авария вызвала серьезные затруднения при проезде по Ипподромской в направлении улицы Богдана Хмельницкого.







По данным Яндекс.Пробок, затор начинается перед пересечением с улицей Крылова и заканчивается после перекрёстка Ипподромской и Кропоткина. Скорость потока — 3 км/ч.





Наиболее сложная ситуация по данным на 18:40 — на Ипподромской и Красном проспекте





В целом, по данным на 18:40, пробки в Новосибирске оцениваются в 7 баллов. На правом берегу сильно затруднено движение на Красном проспекте в сторону площади Калинина и проспекте Димитрова по направлению к мосту. Бердское шоссе стоит в обоих направлениях в районе разъезда Иня.







Напомним, завтра, 16 сентября, центр города перекроют из-за празднования юбилея области. Улицу Ленина закроют для движения транспорта уже сегодня в 19:30.