Ипподромская встала из-за массового ДТП на перекрёстке

Скорость потока на Ипподромской упала до 3 км/ч 
Скорость потока на Ипподромской упала до 3 км/ч 

Массовая авария собрала пробку на Ипподромской — затор растянулся от улицы Крылова до Кропоткина. 


ДТП случилось около 18:20 напротив ТЦ «Мегас», рядом с перекрестком Ипподромской и улицы Кропоткина. Ford Focus, Toyota bB стояли друг за другом со стороны Кропоткина в сторону Танковой. Водитель Nissan Qashqai, двигавшийся позади, отвлекся и догнал Toyota, запустив цепную реакцию, — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте». 


На Ипподромской столкнулись сразу четыре автомобиля 
На Ипподромской столкнулись сразу четыре автомобиля 


«Все автомобили, кроме грузовика, получили довольно сильные повреждения. Водитель Nissan частично признает свою вину. Он поясняет, что  он действительно догнал Toyota, а вот остальные машины столкнулись ранее», — сообщили аваркомы. 


Авария вызвала серьезные затруднения при проезде по Ипподромской в направлении улицы Богдана Хмельницкого.


По данным Яндекс.Пробок, затор начинается перед пересечением с улицей Крылова и заканчивается после перекрёстка Ипподромской и Кропоткина.  Скорость потока — 3 км/ч. 


Наиболее сложная ситуация по данным на 18:40 — на Ипподромской и Красном проспекте
Наиболее сложная ситуация по данным на 18:40 — на Ипподромской и Красном проспекте


В целом, по данным на 18:40, пробки в Новосибирске оцениваются в 7 баллов. На правом берегу сильно затруднено движение на Красном проспекте в сторону площади Калинина и проспекте Димитрова по направлению к мосту. Бердское шоссе стоит в обоих направлениях в районе разъезда Иня. 


Напомним, завтра, 16 сентября, центр города перекроют из-за празднования юбилея области. Улицу Ленина закроют для движения транспорта уже сегодня в 19:30.  

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