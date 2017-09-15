Там другой мир: трое новосибирцев скинулись по 80 тысяч и поехали на плато Путорана

Северное сияние на плато Путорана





Трое новосибирцев провели свой отпуск на плато Путорана в Красноярском крае — отдых среди северных красот обошелся каждому по 80 тысяч рублей и оставил яркие впечатления.







В августе на плато Путорана уже осень





«Плато Путорана — это одна из самых малонаселенных территорий света. Там на сотню километров не встретишь ни одного человека.





На 100 километров можно не встретить ни одного человека





Территория достаточно интересная. Даже местные эвенки, чукчи — никто не селился никогда, потому что совсем недавно там было извержение вулкана», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ новосибирец Александр Пыхтеев.







Северная рыбалка





Основным блюдом путешественников была рыба — ее жарили, коптили, солили. Каждый день сплавлялись на лодке или ходили в лес, где «очень много ягоды вкусной — голубики, брусники».







В лесу много голубики и брусники





«Хорошо, что не всех животных там видели, с медведем не встретились. А так следы медведя видели, — поделился Александр. — Когда по тайге идешь, лучше петь песни, гимн Советского Союза там какой-нибудь. Серьёзно.





Северные растения





Медведь, как правило, на человека не нападает. Он просто услышит и отойдет в сторону. Я всегда песни пою, я очень веселый человек».







Природа плато Путорана





Одно из самых ярких впечатлений, по его словам, было северное сияние, которое удалось увидеть, несмотря на то, что все время шел дождь. Мы с другом остались коптить рыбу. Был поздний вечер. Мы увидели, подняли весь лагерь. Все обрадовались, фотографировали.





Можжевельник на плато Путорана





То, что на фотографии, никак не передает то, что вживую. Это постоянно движется, переливается всеми цветами. Что-то такое зеленоватое, матово-красное. Вот ни секунды, чтобы что-то замерло как на фотографии. Продолжалось часа два-три, а потом просто растворяется в атмосфере», — рассказал путешественник.







Путешественники передвигались на так называемой "воздушной подушке"





Отдых на плато Путорана, по его подсчетам, обошелся примерно в 80 тысяч рублей на человека без учета экипировки. Самая затратная статья — это проезд и так называемая «заброска». До приезда новосибирцев их друзья из Красноярска оборудовали лагерь, привезли туда все необходимое, а также сделали походную баню.





Вечерние пейзажи плато Путорана





О тратах на отпуск на плато Путорана Александр не жалеет. «Это север, это полярное сияние, северная рыба. Там просто другая природа, другой мир», — пояснил он.







Новосибирцы нередко придумывают себе нестандартный отдых. Например, в начале сентября из Новосибирска стартовал пробег — четверо участников отправились на двух мотоциклах в большое путешествие по Европе.

