Дома на пяти улицах и школа в центре Новосибирска остались без света
Авария оставила без света два десятка домов в Железнодорожном районе Новосибирска, под отключение попала в том числе и средняя школа
Как сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в школе
«Аварийное отключение электроэнергии. Под отключение попали улицы 1905 года и Железнодорожная. "Электросети" работают, ориентировочно [света не будет] до семи вечера», — пояснили в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска, куда корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонила, представившись жителем дома в зоне отключения.
На муниципальном портале «Мой Новосибирск» сообщается, что из-за повреждения линии исчезло электричество в 21 доме Железнодорожного района. Кроме улиц 1905 года и Железнодорожной авария частично затронула Красноярскую, Нарымскую и Дмитрия Шамшурина. Отключилось электричество в 16:30.
Перебои с электроэнергией — не редкость для Новосибирска. Например, неделю назад из-за отключения масляного выключателя в распределительной подстанции без света остались 696 домов в частном секторе Дзержинского района.
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Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих