В Новосибирске появился апарт-отель с квартирами для инвалидов

На улице Некрасова, 65/1 недалеко от станции метро «Маршала Покрышкина» заселили первые 8 апартаментов отеля Apartville — пока он работает в тестовом режиме. В течение двух месяцев в компании рассчитывают подготовить к сдаче все семь этажей здания.







Апарт-отель занял среднеэтажную пристройку к жилому дому на улице Некрасова, 65





Всего в апарт-отеле 62 номера, рассчитанные на аренду сроком от месяца, сейчас заселены уже восемь. Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор Apartville Евгения Александрова, стоимость аренды зависит от площади апартаментов. Например, снять самую дешёвую 1-комнатную квартиру площадью до 35 кв. м можно за 25 тысяч рублей в месяц, апартаменты площадью более 50 «квадратов» обойдутся в 35 тысяч рублей ежемесячно.







«На первом этаже есть номера для маломобильных граждан, их два, — рассказала Александрова. — Туда удобно заезжать, не пользуясь лифтом. Там широкие проёмы, большие санузлы, комфортные проезды для людей, поручни и так далее».







Апартаменты оборудовали необходимой техникой, посудой и текстилем





В каждом номере есть оборудованная техникой и необходимой посудой кухня, постельное бельё, полотенца. В апартаментах также есть Wi-Fi, телевидение, видеодомофон, гостям бесплатно доступна багажная комната, где помимо багажа можно хранить спортинвентарь.







На подземном паркинге 45 машино-мест, которые можно арендовать за 5 тысяч рублей в месяц, причём, как отметила директор Apartville, сделать это могут даже те, кто не живёт в отеле.







В апарт-отеле можно воспользоваться платными услугами горничных или заняться стиркой и уборкой самостоятельно





«На какую аудиторию мы нацеливались, та у нас по 1-2 человека и живёт, — говорит Александрова, описывая постояльцев. — В первую очередь это местные жители, дома у которых идёт ремонт или они приобрели жильё, но оно ещё не сдалось, и им 2–3 месяца нужно снимать квартиру. Это приобретённые нашим городом спортсмены, которым снимают квартиру. Также это командированные, которые приезжают сюда на долгосрочное обучение или работу».







Здание апарт-отеля пристроено к жилому дому, который сдали в июле. В августе на первом этаже открыли итальянское кафе, в перспективе, по словам руководства отеля, один из этажей планируется отвести офисам.







Сегодня в Новосибирске работает ещё три апарт-отеля. Открывшийся первым «Резидент» также находится в районе станции метро «Маршала Покрышкина», «Ирис» работает возле Центрального парка, а «Жуковка» — в районе Заельцовского.