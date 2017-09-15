Напоминаем: центр Новосибирска перекроют для празднования юбилея области

Улицу Ленина в связи с юбилеем области перекроют уже сегодня, 15 сентября, в 19:30

Завтра, 16 сентября, новосибирцы будут отмечать 80-летний юбилей области — в связи с этим центр города перекроют для движения транспорта.





Улицу Ленина на участках от площади Ленина до Советской, от Советской до улицы Урицкого, от улицы Урицкого до улицы Революции закроют для движения 15 сентября в 19:30 и откроют её только в 05:00 17 сентября.





Кроме улицы Ленина в городе будет перекрыто множество других улиц в центре. Большая часть из них будет закрыта для движения с 9 до 22 часов 16 сентября.





Перекрытие коснётся тех улиц, которые пересекают Красный проспект





Праздничные мероприятия в Новосибирске начались уже сегодня. В 10 часов утра на площадке перед ГПНТБ открылся международный фестиваль «Книжная Сибирь». Вечером в Центральном парке культуры и отдыха выступит с концертом Родион Газманов. Не менее насыщенной станет и суббота, 16 сентября. Мы подготовили для читателей полную программу праздника. Посмотреть её можно по ссылке.







Напоминаем, что в субботу, 16 сентября, из-за праздничных гуляний станцию новосибирского метро «Площадь Ленина» закроют на два часа — с 21 до 23 часов. Кроме того, власти позаботились о дополнительных автобусах для горожан. Всего будет действовать около 40 маршрутов, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.