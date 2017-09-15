Выносят из салонов: назван самый популярный у новосибирцев автомобиль
Самым раскупаемым новым автомобилем в Новосибирске стал Hyundai Solaris, в том время как в целом по России лидирует другой «кореец» — KIA Rio. При этом скачок продаж новых машин в регионе превысил
По данным аналитического агентства «Автостат», которое подсчитало данные за июль 2017 года, в регионе было продано 1290 новых автомобилей — это на
На четвертом и пятом местах по продажам — Volkswagen Polo и Chevrolet Niva (по 55 штук). Также в топ-10 вошли LADA Granta (39 автомобилей), Renault Duster (39), Nissan Almera (37), Lifan X60 (35), Toyota RAV4 (35).
В процентном отношении по маркам машин наибольший рост продаж продемонстрировали Skoda (+
Напомним, что Новосибирск по-прежнему является городом с большой долей старых японских авто и его даже назвали столицей праворульных машин.
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Дмитрий Косенко
Фото hyundai.ru