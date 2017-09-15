Выносят из салонов: назван самый популярный у новосибирцев автомобиль

Hyundai Solaris модельного ряда 2017 года 
Hyundai Solaris модельного ряда 2017 года 

Самым раскупаемым новым автомобилем в Новосибирске стал Hyundai Solaris, в том время как в целом по России лидирует другой «кореец» — KIA Rio. При этом скачок продаж новых машин в регионе превысил 20 %.


По данным аналитического агентства «Автостат», которое подсчитало данные за июль 2017 года, в регионе было продано 1290 новых автомобилей — это на 20,6 % больше, чем в июле 2016 года. «Модель Hyundai Solaris была продана в количестве 121 штука, далее идут KIA Rio (70 штук) и Hyundai Creta — 67 штук», — сообщили в пресс-службе «Автостата».


На четвертом и пятом местах по продажам — Volkswagen Polo и Chevrolet Niva (по 55 штук). Также в топ-10 вошли LADA Granta (39 автомобилей), Renault Duster (39), Nissan Almera (37), Lifan X60 (35), Toyota RAV4 (35).


В процентном отношении по маркам машин наибольший рост продаж продемонстрировали Skoda (+71 %), Renault (+53,6 %) и Volkswagen (+52,4 %). 


Напомним, что Новосибирск по-прежнему является городом с большой долей старых японских авто и его даже назвали столицей праворульных машин

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