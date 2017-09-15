Миллиарды утекли: Новосибирская область оказалась в лидерах по переводу денег за рубеж

Из Новосибирской области за границу уходит почти полтора миллиарда долларов

По данным Центробанка, за II квартал 2017 года физические лица из Новосибирской области перевели за рубеж 1,46 млрд долларов. Всего из РФ за это время перевели 9,48 млрд долларов. Эти данные не учитывают переводы за границу через платёжные системы.







Среди российских регионов Новосибирская область находится на втором месте по объёму выведенных денег. Лидирующие позиции по переводам в другие страны у Москвы и Московской области — оттуда перевели 6,38 млрд долларов. Ниже Новосибирской области в рейтинге находятся Санкт-Петербург и Челябинская область, причём отрыв Новосибирска от Петербурга внушительный — из Северной столицы за границу перевели почти в 4,5 раза меньше, чем из Новосибирска.







Во II квартале 2017 года в РФ из-за границы поступило 4,8 млрд долларов. Из них в Москву и Московскую область — 3,7 млрд, в Санкт-Петербург — 284 млн, в Краснодарский край — 146 млн, в Новосибирскую область — 138 млн долларов.







Переводы из Новосибирской области сильно выросли в 2015 году — именно тогда она переместилась на второе место. В 2014 году регион находился на четвертой строчке (тогда его обгоняли Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Приморский край). Три года назад из региона переводили за границу 308 млн долларов (данные за II квартал 2014 года), при том что общее количество переведённых денег осталось на схожем уровне — тогда за рубеж из РФ уходили 9,6 млрд долларов, из них — 6,5 из Москвы.







Аналитик отдела анализа рынков управления инвестиционного консультирования «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин рассказал НГС.НОВОСТИ, что с учётом численности населения Новосибирской области (2,8 млн человек) объём переводов за рубеж действительно контрастирует. «На мой взгляд, динамика вряд ли связана с близким расположением границ Казахстана и КНР или особенностями экономики региона. Скорее всего, сыграла роль методология сбора статистики, которая учитывает расположение юридических лиц, через которых осуществляются платежи. Косвенно это подтверждается тем, что на Москву приходится 71 % оборота, а на Санкт-Петербург лишь 4 % . Думаю, по региональному признаку переводы физлиц учитываются на основании расположения того юрлица, где сделан перевод», — пояснил Нигматуллин.





В августе НГС.НОВСТИ сообщали, что за первое полугодие 2017 года сибиряки незаконно вывели за границу около 1 млрд рублей, почти половина этой суммы была из Новосибирска.