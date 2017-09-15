Батутный центр, где дети повредили позвоночник, решил судиться с прокуратурой
Прокуратура Железнодорожного района нашла нарушения в договоре батутного центра Eversi с клиентами — проверку силовики устроили после того, как трое детей во время прыжков повредили позвоночники.
Инцидент произошёл еще в мае. Родители привезли в батутный центр группу 10-летних детей для празднования дня рождения. Инструктор показал им, как нужно прыгать. После повторения прыжков у детей заболела спина.
Прокуратура, изучив договор родителей с центром, обнаружила в нем, что руководство спортивного центра «снимает с себя ответственность за причинение вреда здоровью, полученному вследствие выполнения упражнений на спортивных снарядах», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Кроме того, руководство клуба включило в положения договора условие, в соответствии с которым потребители их услуг (а в основном это дети и их законные представители) не вправе требовать от спортивного центра Eversi ООО "Скайзон" какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда причиненного здоровью», — рассказали в прокуратуре.
Директор спортивного центра Андрей Кожевников отверг обвинения: «В ходе рассмотрения дела со стороны прокуратуры был допущен ряд ошибок, в частности, это цитирование выдернутых из контекста пунктов, [причём] неполных. Поэтому это решение априори считается некорректным, поэтому мы его на
Прокурор района оспорил противоречащие закону положения договора публичной оферты, а в отношении руководителя клуба возбудил дело об административном правонарушении и внес представление об устранении нарушений закона.
«Акты прокурорского реагирования рассмотрены, требования прокурора удовлетворены. Договор приведен в соответствие с действующим законодательством, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — подчеркнули в прокуратуре.
После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Оно продолжает расследоваться, сообщили сегодня, 15 сентября, НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СУ СКР по НСО.
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Ольга Власова
Фото Михаила Воскресенского (РИА Новости)