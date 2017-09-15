Лучшему молодому режиссёру Новосибирска подарили квадрокоптер

14 сентября организаторы подвели итоги юбилейного фестиваля Russian Elementary Cinema (REC), выбрав победителей в шести номинациях. Большая часть победителей — фильмы, снятые новосибирцами.







Гран-при фестиваля получил фильм режиссёра компании VOLKI FILM Маргариты Волковой «Вера» по мотивам рассказа Милорада Павича «Долгое ночное плаванье» — весной он был показан в рамках международного кинофестиваля в Каннах.







Команда фильма «Вера»





«Я не равнялась на Новосибирск, когда делала эту работу, и, если честно, не ожидала, что её оценят местные эксперты. Одно дело в Европе показать сложный, артхаусный фильм, другое дело — на местном уровне, — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Маргарита Волкова. — Это был мой стереотип, сейчас он разрушен».





Главным призом фестиваля стал квадрокоптер — режиссёр призналась, что он очень ценен для команды: в работе находится несколько новых проектов и для них это «серьёзное подспорье».







Победители фестиваля





Лучшим социальным фильмом стала лента «Чистоты начало» Марины Ермиловой, приз за лучший документальный фильм получили Надежда Мошкина и Никита Гетто за картину «Споры будущего». Лучшим полнометражным фильмом стал «Озеро героев» Анны Протоковило, а игровой короткометражкой — фильм «Мамка» Любавы Яровой. Кроме того, жюри отметило ролик ЁИ, Елены Иштар и Евгении Томашевской «Дети 404» в номинации «Лучший музыкальный клип».







Приз за экспериментальное видео получила томский режиссёр Арина Часовских за фильм «История одной планеты». Специальное упоминание жюри получила документальная лента «Счастье не за горами» — диплом её режиссёр, Наталья Саврас, увезла в Екатеринбург. Ещё один такой диплом получила команда режиссёра Серафимы Ивановой из Санкт-Петербурга за игровой короткометражный фильм «Пожалуйста».







«Победитель в каждой номинации автоматически попадает в финал этого фестиваля, который уже несколько лет проводится в Санкт-Петербурге, — рассказала организатор фестиваля Оксана Берилло. — Мы это сделали специально, чтобы у российских регионов была возможность показать своё кино в столицах».







Встреча с немецким кинодистрибьютором Ирой Корманнсхаус, которая прошла в рамках фестиваля





Придуманный студентами-кинооператорами в Новосибирске фестиваль REC проводился уже в десятый раз, в последние годы он стал международным: по словам организаторов, в этом году они получили заявки из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана. Всего на фестиваль было подано более 500 заявок в разных жанрах, из которых в программу фестиваля попало около 50 работ в разных номинациях — более 20 экранных часов.







«Главный наш подвиг в этом году, и вообще это прорыв для Новосибирска, — мы провели первый в Новосибирске питчинг кинопроектов (защита сценариев будущих фильмов перед экспертами. — Л.П.), — поделилась Оксана Берилло. — К нам приезжали представители Союза кинематографистов из Москвы, "Русской Фильм Группы" и "Свердловской киностудии". <…> Было около 30 заявок, и в итоге 23 заявки мы взяли — это тоже рекорд: питчинги сейчас начинают проводить по разным регионам, но мы здесь всех опередили. Очень большой был интерес у тех, кто снимает [кино] в нашем городе».







Лучшими, по оценке экспертов, стали проекты трёх будущих фильмов: игровая полнометражка Александра Бакаева «Песня железной реки», короткометражный фильм Олеси Евтуш «Медленные люди» и документальная лента Надежды Мошкиной и Никиты Гетто «Алтай. Волны прошлого». Они смогут получить финансирование, ресурсы для съёмок и поддержку заявок на гранты Фонда кино.