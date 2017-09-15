Вместо широкого тротуара на «Золотой Ниве» сделали парковочные карманы

Новые парковочные карманы появились возле строящегося бизнес-центра

Строители пожертвовали частью широкого тротуара возле нового бизнес-центра недалеко от станции метро «Золотая Нива», чтобы обустроить парковку на три десятка машин.







Фотографиями сузившегося тротуара с НГС.НОВОСТИ поделился очевидец. Как видно на снимках, из-за глубоких парковочных карманов у пешеходов стало гораздо меньше места для прогулки.





Ситуацию прокомментировал представитель ООО «СтройГрад» — генподрядчик строительства административного здания по улице Кошурникова, 33, рядом с которым появились парковочные места.





«Всё, что в нашем городе делается с точки зрения строительства и благоустройства, я вас уверяю, делается с разрешения соответствующих отделов мэрии. Нельзя в нашем городе ничего самопально построить. Поэтому на эту парковку вдоль улицы Кошурникова на 31 парковочный карман мэрия выдала нам разрешение <…> Соответственно мы взяли разрешение на пользование этим земельным участком для благоустроительных целей, согласовали проект во всех инстанциях, в том числе проект организации дорожного движения, проект расстановки дорожных знаков, присоединения к дорожной сети, с отделом благоустройства и так далее, прошли комиссию мэрии и соответственно за свой собственный счёт инвестор выстроил парковочные места», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель ООО «СтройГрад».





По его мнению, городу были нужны дополнительные парковочные карманы. До их появления вдоль улицы Кошурникова постоянно стояли машины, которые затрудняли проезд. С появлением новых парковочных мест эту проблему удалось решить, уверен представитель строительной компании.





«Там тротуара, наверное, метра четыре [осталось], там можно ездить боком на велосипеде, а не то что ходить <…> Странные люди, которые по поводу этого возмущаются. Интересы города в том, чтобы это место было обустроено для удобства всех — и пешеходов, и водителей», — считает представитель ООО «СтройГрад».







Из-за новой парковки тротуар стал гораздо уже





Строители считают, что им удалось учесть интересы и водителей, и прохожих





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