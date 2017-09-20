Вместо ресторана на площади Труда мэрия решила сделать сквер

Зарезервированная территория и сегодня выглядит как сквер
Зарезервированная территория и сегодня выглядит как сквер

Власти Новосибирска запланировали благоустройство сквера на площади Труда — распоряжение о резервировании участка на улице Широкой опубликовано на сайте мэрии.


Площадь участка — более 2,5 тысяч кв. м. Согласно опубликованному документу, сквер здесь предусмотрен проектом планировки центра Ленинского района, который утвердили в 2014 году.


В пресс-службе мэрии подтвердили назначение участка. В течение трёх лет на участке нельзя будет строить никакие здания и сооружения, а также пруды и другие водные объекты.


Участок на Широкой входил в число пяти территорий, выбранных компанией «Сиб-Фуд», которая заявляла о планах строительства ресторанов McDonald's. В последние годы, после протестов горожан против застройки зелёных зон, мэрия начала возвращать городу участки: в мае под сквер был зарезервирован скандальный участок в 1,5 га возле ГПНТБ, а в августе — территория на Горском жилмассиве.

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