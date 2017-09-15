Новосибирцы продали 10-рублёвую монету и медаль для чукчей за 2 миллиона

Золотые российские червонцы стабильно пользуются спросом и цена на них только растет — этот продан за 20 тысяч евро
Золотые российские червонцы стабильно пользуются спросом и цена на них только растет — этот продан за 20 тысяч евро

Новосибирская нумизматическая компания Katz Coins Notes & Supples Corp. провела очередной онлайн-аукцион, где были проданы несколько уникальных предметов, среди которых оказались золотая 10-рублёвая монета времён Екатерины II и медаль для чукчей того же периода. Торги прошли успешно, несмотря на организованную атаку хакеров.


«Примерно через час после начала аукциона началась DDoS-атака. Думаем, что это конкуренты наши устроили. Часа полтора решали эту проблему. Но в результате аукцион прошёл ещё лучше, чем ожидалось: из-за хакерской атаки мы вынуждены были разослать по всей базе покупателей дополнительные сообщения и напоминания про аукцион», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель нумизматической компании Станислав Кац.


Одними из самых дорогих лотов стали золотой червонец Екатерины II 1762 года, который продали за 20 тысяч евро (ранее такую же монету забрали за 12 750 евро) и рестрайк XIX века редкой серебряной медали «Для чукчей» 1791 года. Этой медалью после русско-чукотской войны награждали жителей полуострова Чукотка, принявших подданство Российской империи. Всего на Санкт-Петербургском монетном дворе было отчеканено 28 таких серебряных и медных медалей. Рестрайк «чукотской» медали, т.е. её новодельный вариант, купили за 9800 евро. Общая сумма сделки по этим двум лотам составила почти 30 тысяч евро — порядка 2 млн рублей. 


Такую медаль давали жителям Чукотки, принявшим российское подданство
Такую медаль давали жителям Чукотки, принявшим российское подданство


Помимо этого на аукционе были проданы и достаточно редкие: георгиевский крест 4-й степени за русско-турецкую войну (цена продажи — 3400 евро), российский орден Александра Невского (4900 евро), серебряный рубль 1841 года (5200 евро), медаль Александра III «За усердие» (9900 евро) и другие предметы коллекционирования.


На одном из прошлых аукционов данной компании была продана золотая монета с родины Дракулы

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