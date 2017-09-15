В Первомайском сквере поставили шатры с дешёвыми книгами

Шатры книжной ярмарки разместились за зданием Краеведческого музея





Большая книжная ярмарка начала работать сегодня, 15 сентября, в Первомайском сквере Новосибирска. В шатрах, которые установлены за зданием Краеведческого музея, разместились стенды 56 участников. Ярмарка — часть фестиваля «Новая книга», который проходит в Новосибирске с 15 по 17 сентября.







Каждый шатёр представляет собой небольшой магазин





Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор фестиваля Михаил Фаустов, в ярмарке принимают участие как местные книжные магазины, так и издательства. «Здесь больше 70 издательств. Они предлагают книги практически по тем же ценам, по которым их покупает крупная розница и оптовики», — сообщил Фаустов.





Организаторы обещают, что книги на ярмарке будут продаваться «по ценам издательств»





Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, ярмарка уже привлекла довольно много горожан, а наибольшим спросом пользуется детская литература, поскольку в парке немало гуляющих мам с детьми. Часть покупателей призналась, что приехали на ярмарку специально.







Кроме книг фестиваль предлагает встречи с интересными людьми





«Новая книга» проводится в этом году во второй раз. Помимо торговли новыми книгами фестиваль включает в себя встречи с писателями, представителями издательств, деятелями культуры и популяризаторами науки, а также спектакли и концерты. Мероприятия фестиваля будут проходить в Первомайском сквере, в Краеведческом музее, в кабаре «Бродячая собака» и баре «Открой рот».







Фестиваль поддержали не только издательства, но и крупные местные книготорговые сети





Одновременно с «Новой книгой» в Новосибирске проходит ещё один фестиваль под названием «Книжная Сибирь», организатором которого выступает областное правительство и крупнейшие библиотеки — ГПНТБ, НГОНБ и другие. Это мероприятие — часть празднование 80-летнего юбилея области — НГС.НОВОСТИ публиковали его полную программу.