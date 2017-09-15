В Первомайском сквере поставили шатры с дешёвыми книгами

Шатры книжной ярмарки разместились за зданием Краеведческого музея
Шатры книжной ярмарки разместились за зданием Краеведческого музея


Большая книжная ярмарка начала работать сегодня, 15 сентября, в Первомайском сквере Новосибирска. В шатрах, которые установлены за зданием Краеведческого музея, разместились стенды 56 участников. Ярмарка — часть фестиваля «Новая книга», который проходит в Новосибирске с 15 по 17 сентября.


Каждый шатёр представляет собой небольшой магазин
Каждый шатёр представляет собой небольшой магазин


Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор фестиваля Михаил Фаустов, в ярмарке принимают участие как местные книжные магазины, так и издательства. «Здесь больше 70 издательств. Они предлагают книги практически по тем же ценам, по которым их покупает крупная розница и оптовики», — сообщил Фаустов. 


Организаторы обещают, что книги на ярмарке будут продаваться «по ценам издательств» 
Организаторы обещают, что книги на ярмарке будут продаваться «по ценам издательств» 


Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, ярмарка уже привлекла довольно много горожан, а наибольшим спросом пользуется детская литература, поскольку в парке немало гуляющих мам с детьми. Часть покупателей призналась, что приехали на ярмарку специально.    


Кроме книг фестиваль предлагает встречи с интересными людьми
Кроме книг фестиваль предлагает встречи с интересными людьми


«Новая книга» проводится в этом году во второй раз. Помимо торговли новыми книгами фестиваль включает в себя встречи с писателями, представителями издательств, деятелями культуры и популяризаторами науки, а также спектакли и концерты. Мероприятия фестиваля будут проходить в Первомайском сквере, в Краеведческом музее, в кабаре «Бродячая собака» и баре «Открой рот». 


Фестиваль поддержали не только издательства, но и крупные местные книготорговые сети  
Фестиваль поддержали не только издательства, но и крупные местные книготорговые сети  


Одновременно с «Новой книгой» в Новосибирске проходит ещё один фестиваль под названием «Книжная Сибирь», организатором которого выступает областное правительство и крупнейшие библиотеки — ГПНТБ, НГОНБ и другие. Это мероприятие — часть празднование 80-летнего юбилея области — НГС.НОВОСТИ публиковали его полную программу

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