Привет от Медведева: премьер поздравил новосибирцев с юбилеем области

Дмитрий Медведев прислал телеграмму жителям Новосибирской области 
Дмитрий Медведев прислал телеграмму жителям Новосибирской области 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму жителям Новосибирской области, в которой поздравил их с 80-летием региона. 


Телеграмма от Медведева опубликована на сайте Правительства РФ.


В тексте Медведев «сердечно поздравляет» жителей Новосибирской области с 80-летием региона. «Вся её (области. — Н.Г.) история создана мужественными, трудолюбивыми и талантливыми людьми. Теми, кто осваивал Сибирскую землю, развивал здесь промышленность, сельское хозяйство, науку. Превращал этот богатейший край в один из индустриальных регионов страны», — написал премьер-министр.


Отправитель отметил высокий потенциал региона: «Сегодня мощный потенциал Новосибирской области даёт ей серьёзные конкурентные преимущества, позволяет привлекать инвестиции в ключевые отрасли». После этих слов Дмитрий Медведев перечислил местные инновационные объекты — Академгородок, бизнес-инкубаторы и технопарки. «Это делает нашу экономику более сильной и устойчивой», — считает премьер. 


Упомянул Дмитрий Медведев и о проблемах области, однако не сказал, о каких именно. «Уверен, что вы справитесь с решением самых сложных задач, которые стоят перед регионом, и достигнете новых успехов. А поможет вам в этом целеустремлённость, профессионализм и любовь к родной земле», — написал премьер. 


В финале послания Медведев пожелал жителям Новосибирской области «здоровья, удачи и всего самого доброго».


Напомним, завтра, в субботу, 16 сентября, в Новосибирске пройдёт масштабное празднование юбилея области — НГС.НОВОСТИ публиковали полную программу торжеств. Весь день в субботу будет закрыт для машин центр Новосибирска — карту перекрытий можно посмотреть здесь. Вечером в субботу для горожан запустят дополнительные автобусы, но станция метро «Площадь Ленина» будет закрыта.

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